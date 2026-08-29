Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Terörsüz Türkiye sürecinde huzurun ve tekrar benzer süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke biz beraber oldukça daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Mardin'de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Terörsüz Türkiye sürecinde huzurun ve tekrar benzer süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke biz beraber oldukça daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Mardin'de düzenlenen "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması" programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl eylül ayında "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın kendileri için yalnızca gönül borcu değil, aynı zamanda bir vefa ve sorumluluk borcu olduğunu belirten Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şehit ailelerimizin hassasiyetlerini dinledik"

Terörsüz Türkiye sürecinin gündeme geldiği ilk andan itibaren şehit aileleriyle buluştuklarını ve onları gelişmeler konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Göktaş, ailelerin hassasiyetlerini dinlediklerini belirtti.

Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun toplantılarında da şehit aileleri ve gazilerin temsilcileriyle bir araya geldiklerine işaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ve hassasiyetlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Göktaş, "Terörsüz Türkiye sürecini sizlerle beraber inşa ettiğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Sizin olmadığınız bir süreç, bizim için bir süreç değildir." açıklamasında bulundu.

"Şehitlerimizin kahramanlıkları, gazilerimizin vefakar duruşları sayesinde buradayız"

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Göktaş, "Biz bugün buradaysak şehitlerimizin kahramanlıkları, gazilerimizin vefakar duruşları sayesinde buradayız. Bunu asla unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Mardin'in de terörle mücadelede çok sayıda şehit verdiğini anımsatan Göktaş, geçmiş yıllarda olduğu gibi yakın dönemde de şehit veren ailelerin bulunduğunu söyledi.

Göktaş, şöyle devam etti:

"Terör aileye zarar verir. Terör insanların birlik, beraberliğine, dayanışmasına zarar verir. Biz, aile ile güçlenen bir milletiz. Aileden motivasyon alarak büyüyen bir milletiz. Türkiye Yüzyılı'nı ailemizden aldığımız güçle büyütüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir anne bir daha gözyaşı dökmesin. Hiçbir evlat babasız büyümesin istiyoruz. Bu süreçte özellikle sizlerin hassasiyeti çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz."

Devletin şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun ve tekrar benzer süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke biz beraber oldukça daha da güçlü olacak. Bizi birbirimize kırdırmanın başkaları için çok büyük bir kazanç olduğunu biliyoruz. Hamdolsun geldiğimiz süreçlerde bunların hepsini geride bıraktık. Güçlü bir liderlik gösterdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Bugün güçlü bir irade var ve biz bu güçlü iradeyi sağlam adımlarla ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ama devlet her daim teyakkuzdadır. Her daim duruşu nettir. Duruşumuz her zaman olduğu gibi şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya, gazilerimizin kahramanlıklarını yaşatmaya devam edecek."

Şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Göktaş, ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanun düzenlemesine ilişkin de "Bugün hamdolsun o düzenlemeleri hayata geçirdik. Bizler zaman zaman bu tür düzenlemelerle özellikle var olan bazı durumları düzeltmeye gayret ediyoruz. Bilin ki bizler bu talepleri büyük bir titizlikle ele alıyoruz ve bundan sonraki süreçlerde de her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.