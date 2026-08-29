TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan Kurultay Başkanlığına seçilen Dadebay'a mektup

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Kazakistan'da anayasa reformu kapsamında oluşturulan 145 sandalyeli Kurultay'ın ilk başkanı seçilen Dadebay'a gönderdiği mektupta, kendisini tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Gücünü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel değerlerden alan Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin diğer tüm alanlarda olduğu gibi parlamentolar arası düzeyde de artan bir ivmeyle derinleşmekte olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, bu kuvvetli işbirliğinin, müşterek çabalarla aynı kararlılık ve samimiyetle süreceğine inandığını ifade etti.

Kurtulmuş, Kazakistan'ın eski Meclis Başkanı Koşanov'a gönderdiği mektupta ise görev süresi boyunca Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyindeki Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamentolar arası düzeyde derinleşmesine sağladığı katkılar ve sergilediği samimi dostluk için şükranlarını dile getirdi.