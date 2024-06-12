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Kültür

12 Punto 2024'te "Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projeler açıklandı

TRT tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2024"te "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan 6 proje belli oldu.

Ahmet Esad Şani  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
12 Punto 2024'te "Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projeler açıklandı Business people working on a laptop

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan 12 Punto'da, kısa metrajlı film kategorisinde ödül kazanan projeler "www.trt12punto.com" adresinde yayınlandı.

Esranur Güler'in "Asfaltın Ters Tarafı", Cafer Ozan Türkyılmaz'ın "Bir Film Müzisyeninin Trajik Bir Günü", İzzet Arslan'ın "Bir Kahve Seremonisi", Hüseyin Küpeli'nin "Hatırla", Eren Uğur'un "⁠İki Bin 2" ve Ahmet Duvar'ın "Karayazı" projeleri ödüle layık görüldü.

300'ün üzerinde kısa metrajlı film projesi ile başvuru yapıldı

Bu yıl 300'ün üzerinde kısa metrajlı film proje başvurusu yapılan platformda, teknik kontroller neticesinde 200'e yakın senaryo değerlendirildi.

Beşinci kez verilecek "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 6 projenin sahipleri, 7-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında uzman senaryo danışmanları ile projelerini geliştirecek.

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