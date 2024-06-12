12 Punto 2024'te "Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projeler açıklandı
TRT tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2024"te "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan 6 proje belli oldu.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan 12 Punto'da, kısa metrajlı film kategorisinde ödül kazanan projeler "www.trt12punto.com" adresinde yayınlandı.
Esranur Güler'in "Asfaltın Ters Tarafı", Cafer Ozan Türkyılmaz'ın "Bir Film Müzisyeninin Trajik Bir Günü", İzzet Arslan'ın "Bir Kahve Seremonisi", Hüseyin Küpeli'nin "Hatırla", Eren Uğur'un "İki Bin 2" ve Ahmet Duvar'ın "Karayazı" projeleri ödüle layık görüldü.
300'ün üzerinde kısa metrajlı film projesi ile başvuru yapıldı
Bu yıl 300'ün üzerinde kısa metrajlı film proje başvurusu yapılan platformda, teknik kontroller neticesinde 200'e yakın senaryo değerlendirildi.
Beşinci kez verilecek "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 6 projenin sahipleri, 7-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında uzman senaryo danışmanları ile projelerini geliştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.