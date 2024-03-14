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Kültür

12 kez Grammy ödülü alan Placido Domingo, İş Sanat'ın gala konserinde sahne alacak

Müzik dünyasının önemli seslerinden biri olarak kabul edilen ve 12 kez Grammy Ödülü alan Placido Domingo, 28 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

Hilal Uştuk  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
12 kez Grammy ödülü alan Placido Domingo, İş Sanat'ın gala konserinde sahne alacak

İstanbul

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Murat Karahan ve Elena Stikhina'nın da sahne alacağı konserde, sanatçılara şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Domingo, opera kariyerinin yanı sıra orkestra şefliğiyle de klasik müziğin yaşayan büyük efsaneleri arasında yer alıyor. Sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde dünyanın önemli sahnelerinde 150'den fazla eserde rol aldı, 4 bin 400'ü aşkın performans gerçekleştirdi, çoğu opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza attı.

Kurucusu olduğu "Operalia" adlı uluslararası şarkı yarışmasının başkanlığını yaparak genç şarkıcılara destek veren sanatçı, 1990 yılından itibaren on yıldan fazla süre Jose Carreras ve Luciano Pavarotti ile "The Three Tenors" konserleri verdi.

Şarkıcılığın yanı sıra orkestra şefi olarak da 600'den fazla konser yöneten sanatçı, Franco Zeffirelli (Cavalleria rusticana, La traviata ve Otello), Francesco Rosi (Carmen) ve Gianfranco De Bosio (Tosca) tarafından yönetilen opera filmlerinde başrolde yer aldı.

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