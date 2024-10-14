12. Boğaziçi Film Festivali'nin Bosphorus Talks programı belli oldu
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirilecek "Boshporus Talks", sinemaseverlere farklı pencereler açacak.
İstanbul
Dünyanın dört bir yanından seçilen filmlerden oluşan bir programı sinemaseverlere sunacak festival, 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.
- 12. Boğaziçi Film Festivali"nin kısa film ve FİYAB jürisi belirlendi
- 12. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi açıklandı
- 12. Boğaziçi Film Festivali "Böyle Küçük Şeyler" filmiyle başlayacak
- Ödüllü yapımlar, 12. Boğaziçi Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak
- "12. Boğaziçi Film Festivali"nin kısa ve belgesel filmleri belirlendi
- 12. Boğaziçi Film Festivali'nde ulusal yarışma filmleri açıklandı
- "Boğaziçi Film Festivali" belgesel jürisi açıklandı
- 12. Boğaziçi Film Festivali 18 Ekim'de başlayacak
Festival kapsamında gösterilecek "Kanıt" (The Evidence) belgeselinin yapımcısı Abdülkadir Karakelle ile "Hesap Günü" (Yomeddine) filminin yönetmeni Ebu Bekir Şavki, Bosphorus Talks'un konuğu olacak.
Anadolu Ajansı Özel Prodüksiyonlar Direktörlüğü görevini de yürüten Karakelle, Atakan Kerküklü'nün yönettiği "Kanıt" belgeselinin, 24 Ekim'de 18.00'de Atlas Sineması'nda gerçekleşecek gösterimin ardından "Belgeselde Sınırları Zorlamak" başlıklı söyleşiye katılacak.
"Odaktaki Yönetmen" seyirciyle buluşacak
Ebu Bekir Şavki ise "Hesap Günü" filminin 19 Ekim'de 14.00'te Atlas Sineması'nda gerçekleşecek gösteriminin ardından "Odaktaki Yönetmen" başlıklı söyleşiye konuk olacak.
Mısır'ın Oscar adayı olan "Hesap Günü", Cannes'da ana yarışmaya seçilerek Francois Calais ödülünü aldı.
Forbes Magazine tarafından uluslararası arenada en etkili 5 Arap yönetmen arasında gösterilen Şavki'nin ikinci filmi "Hajjan" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçen festival, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.
Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.