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Kültür

12. Boğaziçi Film Festivali'nde ulusal yarışma filmleri açıklandı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal uzun metraj yarışma filmleri belli oldu.

Özlem Limon  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
12. Boğaziçi Film Festivali'nde ulusal yarışma filmleri açıklandı

İstanbul

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek festivalde bu yıl 10 film, "Altın Yunus" için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival başkanı Ogün Şanlıer, ulusal seçkiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin sinema alanında yetenek ve yaratıcılık açısından ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını görmek çok sevindirici." ifadelerine yer verdi.

Festivalin sanat direktörü Enes Erbay ise seçkinin, Türk sinemasının gücünü ve anlatım zenginliğini hem ulusal hem uluslararası platformlarda bir kez daha gözler önüne sereceğini ifade etti.

Ulusal Uzun Metraj yarışmasına seçilen filmler, bu yıl yönetmen Atalay Taşdiken başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek.

"Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri" seçkisinde Ayçıl Yeltan'ın "Fidan", Halil Can Akbulut'un "Ağustos Düşleri", Müge Uğurlar'ın "Derun", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Döngü", Özlem Çıngırlar'ın "Kayıtsız", Nadim Güç'ün "Mukadderat", Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında", Mehmet Eryılmaz'ın "Parmaklıklar Ardında İki Kadın", Selim Evci'nin "Savrulan Zaman" ve Belkıs Bayrak'ın "Gülizar" filmleri yer alıyor.

Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller 25 Ekim'de gerçekleştirilecek kapanış töreninde takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu, Türkmedyanın ana medya sponsorluğunda düzenlenen festivalle ilgili detay bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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