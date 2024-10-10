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Kültür

12. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi açıklandı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi belli oldu.

Ahmet Esad Şani  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
12. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi açıklandı

İstanbul

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj jürisinde, yazar-yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor.

Uluslararası Yarışma jürisi ise yönetmen, yazar Abu Bakr Shawky, yapımcı ve festival direktörü Agron Domi, programcı ve festival danışmanı Edvinas Puksta, yapımcı Nevena Savic ve oyuncu Sadaf Asgari'den oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçen festival, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedyanın ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.

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