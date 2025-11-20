Dolar
42.37
Euro
48.95
Altın
4,077.56
ETH/USDT
2,890.70
BTC/USDT
87,551.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı.

Asya Setinay Karagül  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
"10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı Fotoğraf: Asya Setinay Karagül/AA

İstanbul

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, "Bugün burada yalnızca bir festivalin kapılarını açmıyoruz. 10 yıl boyunca biriken emeğin, umudun, sözün, dayanışmanın ve hikayenin kapılarını açıyoruz. Kısa'dan Hisse bundan tam 10 yıl önce 'Kısa film başka bir şey.' diyerek yola çıktı. Bu inanç bizi her yıl yeniden çalışmaya, üretmeye ve daha büyük bir festival olma yoluna götürdü." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özcan, festivalin sadece kısa filmleri göstermekten ibaret olmadığına işaret ederek, "Bu festival artık kısa filmin kıymetini bilen, kültürel değerini koruyan ve bu değerleri geleceğe aktaran bir sinema ekosistemi haline geldi. Bu yıl dördüncüsünü tamamlayan atölyemiz de genç sinemacıların üretim disiplinini güçlendiren, sürdürülebilir bir eğitim modeli sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Festivalde 35 kısa filmin gösterimi gerçekleştirilecek

Festivalin artistik direktörlüğünü üstlenen Abdülhamit Güler de etkinlik kapsamında düzenlenecek programlar hakkında bilgi vererek, Filistin Özel Seçkisi'nde Gazze'deki soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan "Sıfır Noktasından" filminin iki bölüm halinde seyircilerle buluşacağını aktardı.

Güler, festivalin "erişilebilirlik" konusunda da hassas olduğunu vurgulayarak, görme ve işitme engelliler için hazırlanan sesli betimlemeli ve işaret dilli gösterimlerin, 27 Kasım'da yapılacağı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışında "Kısa'dan Hisse Film Atölyesi"nde 12 hafta boyunca eğitim alan öğrencilerin Metin Erksan'ı anmak amacıyla hazırladıkları "İdea da Aşk Zamanı" başlıklı belgesel gösterildi.

Atölye kapsamında üretilen "Süt" isimli kurmaca kısa film de programda seyircilerin beğenisine sunuldu. Program sonunda atölyede eğitim alan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Çeşitli ustalık sınıfları, atölyeler, özel söyleşiler ve etkinliklerle 30 Kasım'a kadar devam edecek "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde 35 kısa film gösterimi gerçekleştirilecek.

Festival sonunda düzenlenecek ödül töreninde ise kısa film ve yapım destek ödülleri sahiplerini bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

"10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı

"10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı

Fethiye kıyılarında su altı arkeologlarını heyecanlandıran keşif

"10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali", 20 Kasım'da başlayacak

Ölen kızının hayalini gerçekleştirmek için Neolitik Çağ eserlerinin replikasını yaptı

Ölen kızının hayalini gerçekleştirmek için Neolitik Çağ eserlerinin replikasını yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet