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Kültür

“Surprise me/Şaşırt Beni” resim sergisi sanatseverle buluşacak

Futy Art Gallery ilk sergisinde, ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ı ağırlayacak.

Ümit Aksoy  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
“Surprise me/Şaşırt Beni” resim sergisi sanatseverle buluşacak

İstanbul

Özcan'ın "Surprise Me/Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisinin ön gösterimi, 13 Eylül'de Beykoz'daki galeride açılacak.

Sergi, 3 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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