'Ulak' yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor
Tabiattaki yaşamın izini sürmek için her bölüm ayrı coğrafyalarda çekilen TRT Belgesel yapımı "Ulak", yeni bölümünde Güney Amerika’dan ekranlara gelecek.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Doğa Bilimci Serdar Kılıç'ın sunduğu programda, Güney Amerika'da Patagonya'nın meşhur zirvesi Fitz Roy Dağı’nda, bugüne kadar 25 dağcının zirveye ulaşmak uğruna hayatını kaybettiği rota izlenecek.
Sadun Saran'ın da zorlu tırmanışa eşlik edeceği Ulak'ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.30'da TRT Belgesel'de seyirciyle buluşacak.
TRT Müzik yeni programlarını izleyiciyle buluşturacak
Öte yandan TRT Müzik’te, müzikseverlerin her hafta heyecanla bekleyeceği yepyeni programlar başlıyor.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Müzik ekranlarında, "Murat Kekilli ile Rock Eli" ve "Yedi İklim" programları ekranlardan evlere müzik ziyafeti sunacak.
Anadolu'nun kadim türkülerini rock müzikle buluşturacak program, TRT Müzik izleyicilerini görkemli bir müzik yolculuğuna davet ediyor.
Programın yarın akşam ekranlara gelecek ilk bölümüne, Della Miles konuk olacak. Dünyaca ünlü pek çok ismin vokalistliğini yapan Miles, özel sesi ve özgün yorumu ile izleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.
Her hafta ünlü bir ismin ağılanacağı "Murat Kekilli ile Rock Eli", yarın akşam saat 22.45’te TRT Müzik’te ekranlara gelecek.
"Yedi İklim"de Tokat türküleri söylenecek
Türkü dostlarını türkülerin dilinde buluşturan "Yedi İklim", Türk halk müziğine yeni bir soluk katan sanatçıları TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.
Sevilen sanatçılar İsmail Çakır ve Fındık Buse Katılmış’ın konuk olacağı programda, Tokat türküleri seslendirilecek. "Yedi İklim" programı ise 15 Mayıs Pazar saat 20.45'te TRT Müzik'te müzikseverlerle buluşacak.
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