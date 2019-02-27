Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Vekili Claudia Kaiser, İstanbul'un yayımcılık sektörü için oldukça önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Türkiye yayımcılık alanında Frankfurt'ta çok iyi tanınıyor. Çok yönlü ve bu işi iyi yapan bir ülke." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve dün açılışı yapılan Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship), Türkiye dahil 72 ülkeden 286 yayımcıyı buluşturuyor.

Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yayımcılık sektörüne uluslararası iş birliği imkanları sunuyor.

Programın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Claudia Kaiser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'u sektör için oldukça önemli bir nokta olarak gördüğünü ifade ederek, "Türkiye’nin bu organizasyonla uluslararası yayımcıların buluşabileceği bir platform oluşturduğunu görüyorum ve bunu, İstanbul gibi uluslararası bilinirliği olan bir şehirde gerçekleştiriyor." diye konuştu.

"Burası yayımcılar için büyük bir erişim imkanı"

Kaiser, çok az devletin yayımcılık sektörünü desteklemek adına büyük bütçeler ayırdığına değinerek, Türkiye'nin hem yayımcıların birbirlerini dinleyebildikleri hem de birbirlerini desteklemek için zemin sağladıkları bir platform oluşturmasını çok değerli bulduğunu kaydetti.

Programa küçük çaplı yayımcıların da davet edildiğine dikkati çeken Kaiser, "Diğer ihtimallerde bu yayımcıların büyük çaplı yayımcılarla buluşması pek mümkün değil. Bu yüzden bunun harika bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaiser, İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Eğer kişisel olarak sorarsanız burada olmak çok hoş. Çok fazla ortak noktamız var. Özellikle İstanbul harika bir şehir. Profesyonel olarak da şunu söyleyebilirim ki burada olmak büyük bir şans. Burası yayımcılar için büyük bir erişim imkanı. Kimlerin senin yayınlarınla ilgilendiğini veya ilgilenebileceğini, kimlerle iş birliği yapabileceğini, kimlerin kitap fuarlarıyla ilgili olduğunu ve kimleri bu organizasyonlara davet edebileceğini görmek adına çok önemli."

"Basılı medya önemini yitirmeyecek"

Yayımcılık endüstrisinin birçok zorlukla yüzleştiğini söyleyen Kaiser, "Hep birlikte bu endüstriyi destekleyebiliriz ve toplumumuz için daha güçlü bir yayımcılık sektörü inşa edebiliriz." diyerek sektördeki yeniliklerden bahsetti.

Kaiser, hikaye anlatıcılığının (story telling) yayımcılığın her safhasında zor olduğundan ve e-kitap gibi dijital gelişmelerin varlığından bahsederek bunları dengede tutmanın önemini vurguladı.

Basılı medyanın önemini yitirmeyeceğine inandığını belirten Kaiser, "Ben yazılı basına devam etmenin ama bir yandan da yeniliklere ayak uydurmanın gerekliliğine inanıyorum." dedi.

Claudia Kaiser, Türkiye'nin 2008'de Frankfurt Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak katıldığını hatırlatarak, "Türkiye yayımcılık alanında Frankfurt'ta çok iyi tanınıyor. Çok yönlü ve bu işi iyi yapan bir ülke." değerlendirmelerinde bulundu.

"Türkiye ile Almanya arasında daha çok kitap çevirisi yapılmalı"

Almanya kitap piyasasının neredeyse yüzde otuzunun çeviri kitaplardan oluştuğunu belirten Kaiser, Türkiye ile Almanya arasında daha çok kitap çevirisi yapılmasını arzuladığını dile getirdi.

Kaiser son olarak Frankfurt Kitap Fuarı hakkında bilgiler vererek şunları aktardı:

"Dünyanın en büyük kitap fuarlarından birini yapıyoruz ama bundan ayrı olarak amaçlarımızdan biri de yayımcılığı dünya çapında desteklemek. Bu yüzden dünyanın birçok noktasına giderek onlarla beraber çalışmak adına ortaklıklar yapıyoruz. Asıl amacımız Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan yayımları teşvik etmek, onları Alman yayımcılara ve okurlara tanıtmak. Bunun için aynı zamanda bu bölgelerde kullanılan dillerden Alman diline çeviriler yapıyoruz. Bu çok nadir bir şey."

Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Fellowship, yarın sona erecek.