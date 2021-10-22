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Kültür

TRT Belgesel merakla beklenen yeni yapımlarını izleyiciyle buluşturuyor

TRT Belgesel'in yeni yapımları hafta sonu itibariyle izleyicilerle buluşacak.

Salih Şeref   | 22.10.2021
TRT Belgesel merakla beklenen yeni yapımlarını izleyiciyle buluşturuyor

İstanbul

Tarihi kahramanların destansı hikayeleri "Tarihin Efsaneleri" ile ekrana gelirken, dünyanın dört bir yanından en garip ritüeller "İnançlar ve Yaşamlar" belgeseliyle seyirciyle buluşacak.

Gerçek zamanlı bir takip "Koruyucular", Anadolu coğrafyasını insan hikayeleriyle birleştiren "Anadolu'da Yaşam" ve roket bilimci Arif Karabeyoğlu'nun sunduğu "Kusursuz Denge" isimli yeni yapımlar ise ilk kez ekranlara gelecek.

TRT Belgesel'den yeni yapımlar

Yayınlanacak ilk bölümde Halid bin Velid'in hikayesini konu alan belgesel 24 Ekim saat 22.00'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Dünyanın dört bir yanından en garip ritüeller, en sıra dışı gelenekler ve ismi daha önce duyulmamış inanışlar "İnançlar ve Yaşamlar" belgeseli 31 Ekim saat 22.30'da TRT Belgesel ekranlarında olacak.

İlk bölümünde Türkiye tarihinin en büyük yangınında mücadele veren itfaiyecileri ele alan "Koruyucular", 26 Ekim saat 20.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Coğrafya ile şekillenen beslenme, barınma, geçinme uğraşları ve yaşam kültürleri "Anadolu'da Yaşam" belgeseliyle ekranlara gelecek. Yapımın ilk bölümü 24 Ekim saat 20.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.

İlk bölümünde hayatın temel parçası olan oksijen üzerinden bir keşfe çıkacak olan "Kusursuz Denge" 30 Ekim saat 21.30'da TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Beğenilen yapımlar yeni bölümleriyle TRT Belgesel'de

Her bölüm dünyanın farklı coğrafyalarına seyahat eden "Ailenin Yeni Üyesi"nde, Reshad Strik Meksika'da bir aileye dahil oluyor. Dünyanın farklı yerlerinde insanların geleneksel ve ekstrem ritüellerini öğrenip deneyimleyen "Uslu Duramayanlar" belgeselinin yeni durağı ise Kırgızistan olacak.

Tarihin karanlıkta kalan olaylarını, kişileri ve antik yapıların gerçek hikayelerini Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın sunumuyla ekrana getiren "Gizemli Tarih", yeni bölümde 9 bin 400 yıl önce inşa edilen ilginç şehir Çatalhöyük hakkındaki sorulara yanıt arıyor.

Serdar Kılıç Alaska'da

Dünya üzerinde farklı kültürler arasında yolculuklar yapan ve gezegeni ekrana taşıyan "Ulak"ta Serdar Kılıç, Alaska'ya gidiyor.


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