Dolar
40.94
Euro
47.82
Altın
3,330.05
ETH/USDT
4,292.10
BTC/USDT
113,456.00
BIST 100
11,261.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Portre

Türk edebiyatında halk dilinde şiir yazımını savunan şair: Orhan Seyfi Orhon

Türk edebiyatında hece ölçüsü ve halk dilinde şiir yazımını savunan, Beş Hececiler hareketinin kurucularından şair, yazar, gazeteci ve siyasetçi Orhan Seyfi Orhon, vefatının 53. yılında anılıyor.

Özlem Limon  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Türk edebiyatında halk dilinde şiir yazımını savunan şair: Orhan Seyfi Orhon

İstanbul

Orhan Seyfi Orhon, Miralay Mehmet Emin Bey ile Nimet Hanım'ın çocuğu olarak İstanbul Çengelköy'de 23 Ekim 1890'da doğdu.

Şair, Çengelköy İlkokulunun ardından Havuzbaşı Mektebini tamamladı, ortaokulu Beylerbeyi Rüştiyesinde, liseyi ise 1909'da Mercan İdadisinde okudu.

Edebiyat öğretmeni Celal Sahir Erozan'ın desteğiyle şiire yönelen Orhon, şiirlerini Abdülhak Hamit Tarhan, Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret'in etkisinde kaleme aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2. Meşrutiyet'in ardından Ziya Gökalp'in öncülük ettiği "Milli Edebiyat" akımından etkilenen Orhon, Türk şiirinde hece ölçüsü ve halk dilinin kullanılmasını teşvik etmek üzere Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel ile "Beş Hececiler" grubunu oluşturdu.

"Fırtına ve Kar" şiiriyle edebiyat dünyasında tanınmaya başladı

İlk şiirlerini 1909'da "Samanyolu" dergisinde okurun beğenisine sunan Orhon, 1913'te yazdığı "Fırtına ve Kar" şiiriyle edebiyat dünyasında tanınmaya başlandı.

Usta edebiyatçı, üniversite eğitimi için Tıbbiye Mektebine girdi ancak anestezi uygulamasında fenalaşınca okulu bıraktı. Yazar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini (Darülfünun) 1914'te tamamladı.

Orhon, bir süre Meclis-i Mebusan Kalemi'nde memuriyet görevinde bulundu. Ankara'da hükümet kurulup Meclis-i Mebusan dairelerinin kaldırılmasından sonra Harp Akademisi, Harbiye Mektebi, İstanbul Erkek Lisesi, Erenköy Kız Lisesi, Pertevniyal Lisesi ve İtalyan Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Şiirleriyle edebiyat dünyasında iz bıraktı

Sosyal olayları hicivle ele aldığı şiirlerini 1919'da okuyucuyla buluşturan başarılı edebiyatçının "Peri Kızıyla Çoban Hikayesi" kitabı, edebiyat çevrelerince hece ölçülü sade Türkçe şiirin başarılı örneklerinden biri kabul edildi. Usta kalem, duru bir Türkçe ile ince ve içli duygularla kaleme aldığı şiirlerle edebiyat dünyasında iz bıraktı.

Orhan Seyfi Orhon'un şiir ve yazıları, 1932-1938'de Edebiyat gazetesi, Hızlanış, Ayda Bir, Her Ay ve Her Şey adlı dergilerde yayımlandı.

Bir dönem Yusuf Ziya Ortaç'ın da destek verdiği "Çınaraltı" dergisiyle ismi özdeşleşen Orhon, dergiyi 1941-1944'te okuyucunun beğenisine sundu.

Orhon, Tasvir-i Efkar gazetesindeki yazılarıyla 1945'te köşe yazarlığına ağırlık verdi ve ilerleyen yıllarda Cumhuriyet ile Ulus gazetelerinde yazdı.

Zonguldak milletvekili seçilerek 1946'da siyasete atılan Orhon, 1965-1969'da ise İstanbul milletvekilliği yaptı.

"Veda" adlı eseri sanat dünyasında yoğun ilgi gördü

Eserlerinde aşk temasının yanında vatan, yalnızlık ve ölüm konularını işleyen şairin 20'den fazla şiiri farklı müzisyenler tarafından bestelendi.

Yusuf Nalkesen, Orhon'un "Veda" adlı eserini 1951'de muhayyerkürdi makamında yorumladı. Sanat dünyasında yoğun ilgi gören eser, bugüne dek çok sayıda ünlü isim tarafından seslendirildi.

Orhan Seyfi Orhon, 22 Ağustos 1972'de İstanbul'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Usta edebiyatçının kaleme aldığı eserler arasında, "Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuştu, Kervan, Hicviyeler, Şiirler, Asri Kerem, Düğün Gecesi, Çocuk Adam, Fiskeler, Dün Bugün Yarın ve Kulaktan Kulağa." yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Türk Kızılay, Gazze'deki El Kudüs Hastanesi'ne her gün sıcak yemek ulaştırıyor
Tonozdan kopup Çeşme'den Sisam'a sürüklenen tekne Türkiye'ye getirildi
MSB: Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır
Çanakkale'de çıkan orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Türk edebiyatında halk dilinde şiir yazımını savunan şair: Orhan Seyfi Orhon

Türk edebiyatında halk dilinde şiir yazımını savunan şair: Orhan Seyfi Orhon

Modern şiirin ustalarından biri olarak öne çıkan şair: Turgut Uyar

Türk pop müziğinin başarılı ismi: Ayla Dikmen

Türk şiirine yeni ufuklar aralayan şair: Tevfik Fikret

Türk şiirine yeni ufuklar aralayan şair: Tevfik Fikret
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba
Türk edebiyatının kendine özgü şairi: Can Yücel

Türk edebiyatının kendine özgü şairi: Can Yücel
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet