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Kültür

TRT 2, mart ayında her akşam bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

Kültür sanat kanalı TRT 2, şubat ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 28.02.2022
TRT 2, mart ayında her akşam bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

İstanbul

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımların da yer aldığı, mart ayı boyunca saat 22.00'de orijinal dilinde ekrana gelecek filmler şöyle:

1 Mart Frequency (Frekans)

2 Mart Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

3 Mart Big Fish (Büyük Balık)

4 Mart Tangerines (Mandalina Bahçesi)

5 Mart Our Farmland (Bizim Toprağımız)

6 Mart Blessed by Fire (Ateşle Kutsanmış)

7 Mart Ben-Hur

8 Mart Orange Days (Turuncu Günler)

9 Mart Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

10 Mart Poppie Nongena (Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu)

11 Mart Just 6.5 (6.5 Metre)

12 Mart Vantage Point (Bakış Açısı)

13 Mart Parasite (Parazit)

14 Mart On the Waterfront (Rıhtımlar Üzerinde)

15 Mart Letters of Hope (Umut Mektupları)

16 Mart Mehmet Salih

17 Mart Deep Rivers (Derin Nehirler)

18 Mart Çanakkale Yolun Sonu

19 Mart Pomegranate Orchard (Nar Bağı)

20 Mart Contact (Mesaj)

21 Mart Jamaica Inn (Jamaika Hanı)

22 Mart The Hunter (Avcı)

23 Mart Bozkır

24 Mart Home Sweet Home (Evim Güzel Evim)

25 Mart The Remains of the Day (Günden Kalanlar)

26 Mart The Lives of Others (Başkalarının Hayatı)

27 Mart Michael Clayton

28 Mart The Lady Vanishes (Kaybolan Kadın)

29 Mart Waiting for the Barbarians (Barbarları Beklerken)

30 Mart Yol Kenarı

31 Mart The Wave (Dalga)

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