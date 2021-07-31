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Kültür

TRT 2 ağustos ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Kültür sanat kanalı TRT 2, temmuz ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 31.07.2021
TRT 2 ağustos ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

İstanbul

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ağustos ayında ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, ağustos ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Ağustos 21.30 Son Çıkış

2 Ağustos 21.00 The Cow (İnek)

3 Ağustos 21.00 A White White Day (Bembeyaz Bir Gün)

4 Ağustos 21.00 Pandora'nın Kutusu

5 Ağustos 21.00 A First Farewell (İlk Veda)

6 Ağustos 21.15 Gold (Altın)

7 Ağustos 21.30 Marshland (Bataklık)

8 Ağustos 21.30 Journeyman

9 Ağustos 21.15 The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı)

10 Ağustos 21.00 Sorry We Missed You (Üzgünüz, Size Ulaşamadık)

11 Ağustos 21.00 Soluk

12 Ağustos 21.00 Raoul Taburin

13 Ağustos 21.30 The Man Who Killed Don Quixote (Don Kişot'u Öldüren Adam)

14 Ağustos 21.30 Contact (Mesaj)

15 Ağustos 21.30 Ordinary Justice (Adliye)

16 Ağustos 21.00 Hedi (Seni Seviyorum Hedi)

17 Ağustos 21.00 The Sea Inside (İçimdeki Deniz)

18 Ağustos 21.00 Buta

19 Ağustos 21.15 Mabata Bata

20 Ağustos 20.00 Kış Uykusu

21 Ağustos 21.30 The Conductor (Bir Kadın Zaferi)

22 Ağustos 21.30 Bandar Band (Hayal Bandosu)

23 Ağustos 21.15 Waiting for the Barbarians (Barbarları Beklerken)

24 Ağustos 21.00 Guardian of Angels (Meleklerin Koruyucusu)

25 Ağustos 21.00 Aydede

26 Ağustos 21.00 Guardian of the Light (Işığın Muhafızı)

27 Ağustos 21.30 Kon-Tiki

28 Ağustos 21.30 Labyrinth (Labirent)

29 Ağustos 21.30 Father (Babam)

30 Ağustos 20.00 Moby Dick

31 Ağustos 21.00 The Truth (Saklı Gerçekler)

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