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Kültür

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'in cenazesi toprağa verildi.

Sefa Şahin   | 02.09.2021
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Çetinel için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Çetinel'in ailesi, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve sanatçı Tamer Karadağlı katıldı.

Nusret Çetinel'in cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Çetinel kimdir?

Ankara'da 1952'de dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara'da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol aldı.

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