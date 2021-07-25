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Kültür

Tedavisi tamamlanan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı Fatma Girik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ali Ballı   | 25.07.2021
Tedavisi tamamlanan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi

Muğla

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, bir süre önce yüksek tansiyona ve ateşe bağlı rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Girik, taburcu edildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, AA muhabirine, "Ablamın sağlık durumu şu an gayet iyi. Dün itibarıyla taburcu edildi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırmıştık. Evinde dinleniyor." dedi.

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