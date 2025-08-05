Müzisyen Selçuk Alagöz, Bodrum'da hayatını kaybetti
Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.
Muğla
Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Alagöz, dün fenalaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan Alagöz, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Alagöz'ün cenazesinin yarın öğle namazının ardından Turgutreis Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan müzisyen ve besteci Alagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 2021'de fotoğraflanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.