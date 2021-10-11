Suriyeli müzisyenler, Azez'de halkın sesi oluyor
Azez Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen müzik ve sanat etkinliklerine katkı sağlayan Suriyeli genç sanatçılar, bölgede yaşayan halkı sanatla buluşturuyor.
İstanbul
Suriye'nin Azez şehrinde yaşayan "Suriye'den Sesler" grubu, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) etkinliklerinde sanatseverlerle buluşuyor.
Grubun kurucusu, piyanist Adnan el-Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azez YEE'de hayata geçirilen çalışmaları anlattı.
YEE tarafından Türkiye ve Suriye'de düzenlenen farklı alanlardaki birçok programda çalıştığını aktaran Esmer, son olarak Azez'de müzik dersi verdiklerini belirterek, "Müzik grubumuz 'Suriye'den Sesler' 2016'da kuruldu. Müzikle ilgilenirken çok keyif alıyorum. Müzik benim mesleğim değil hobim. Bilgisayar mühendisliği okudum ama savaştan sonra müziğin bizim sesimizi ilk duyuran araç olduğunu anladım ve bu alanda çalışmaya başladım." dedi.
Adnan el-Esmer, grupta 5 müzisyenin yer aldığını kaydederek, müziğin yanı sıra tiyatro, belgesel ve kısa film çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.
Enstrümantal, oryantal, folklor, orkestra ve şehir müziğine yönelik çalışmalarının beğeniyle takip edildiğinin altını çizen Esmer, "İngiltere'ye gidip müzik yapmam için teklif geldi ama yurt dışına gidersem buradaki insanların seslerini kim duyuracak? Azez'de kalmamın sebebi, buradaki insanların seslerini duyurmak." diye konuştu.
"Türkiye'nin desteğiyle bu topraklar eski özgür haline kavuşacak"
Müzisyen Abdurrahman Kabbani de Şam'da müzik yaparken savaş başladığı için Azez'e gelmek zorunda kaldığına dikkati çekti.
Önceleri farklı işlerle ilgilendiğini söyleyen Kabbani, daha sonra Esmer ile tanışarak YEE'deki çalışmalara katıldığını sözlerine ekledi.
Kabbani, Türkiye'ye davet edilmesine rağmen vatanında yaşamayı tercih ettiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin de desteğiyle bu toprakları eski haline, eski özgür haline dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Azez YEE'de gerçekleşen dönem sonu etkinliğini beğenmesinin ardından diğer görevlilerle de tanıştığını aktaran Kabbani, müzik grubuna dahil olarak, şarkı söylemeye başladığını ifade etti.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'ten temizlenen bölgede kurulan YEE Azez Kültür Merkezi, bölge halkına yönelik kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
Merkezdeki müzisyenler tarafından kurulan "Suriye'den Sesler" gurubu, Türkiye ve Suriye'de düzenlenen konserler ve tiyatro oyunlarının yanı sıra Suriyelilerin yaşadığı kamplarda gerçekleştirilen çalışmalarıyla da ilgi görüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.