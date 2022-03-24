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Kültür

Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Merkez Park'a kurulan stantlar ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Eren Bozkurt   | 24.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Çok sayıda ziyaretçi, rengarenk el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Üniversite öğrencisi Selbina Peker, AA muhabirine, karnaval için İstanbul'dan kente geldiğini söyledi.

Karnavalın beklediğinden çok daha güzel olduğunu belirten Peker, "Şu an ortam çok güzel, çok beğendim. Her şey mükemmel. Bir sürü stant kurulmuş, taçlar, kolonyalar var. Burada portakalla ilgili görebileceğiniz her şey var. Az önce taç aldım." diye konuştu.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Çukurova GİAD Kadın Platformu tarafından Turunç Reçeli Atölyesi de düzenledi.

Karnavalın açılışı kostümlü kortejle yapılacak

Resmi açılışı 26 Mart'taki kostümlü kortejle yapılacak ve 27 Mart'ta düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak karnavala, sanatçılar, korolar ve çok sayıda vatandaş katılacak.

Açılış töreninin ardından karnaval konserlerinde de sanatçı Haluk Levent ve Japon bağlama sanatçısı Yukari Fumuro sahne alacak.

Karnaval kapsamında hızlı dürüm yeme yarışması, halk koşusu, su korteji ve portakallı lezzetler yarışması gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra Türkiye Jokey Kulübünce Portakal Çiçeği Koşusu düzenlenecek.

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