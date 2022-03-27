Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlandı
Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü grubunun verdiği konserle sona erdi.
Adana
Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejine, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.
Vatandaşlar, nehir kıyısından korteji takip etti.
Dürümleri en kısa sürede bitirmeye çalıştılar
Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen dürüm yeme yarışmasında da 10 katılımcı, hazırlanan 10 Adana dürümü en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.
Dürümleri en kısa sürede bitirebilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Yarışmada, birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet ve üçüncüye de telefon kulaklığı hediye edildi.
Yeni Türkü konseriyle sona erdi
Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü grubunun verdiği konserle sona erdi.
Uğur Mumcu Bulvarı'nda düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş izledi.
En sevilen parçalarını seslendiren Yeni Türkü grubuna vatandaşlar da eşlik etti.
Düzenlenen konserle, 23 Mart'ta başlayan Portakal Çiçeği Karnavalı bitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.