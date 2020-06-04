Euro
7.61
Dolar
6.76
BIST 100
109,360.80
Altın
1,715.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Oyuncu Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

Ali Ballı   | 04.06.2020
Oyuncu Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız

Muğla

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve beraberindekiler, Torba Mahallesi'nde annesiyle yaşadığı evinde dinlenen Fatma Girik'i ziyaret etti.

Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra ziyaretçi kabul ettiği söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Girik, "Salgın dolayısıyla hep evde kanepede oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum. Dışarıya çıkmam için izin kağıdı vereceklerdi ancak istemedim. Bu süreci de birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Başkan Gürün de Girik'in sağlık durumunu iyi bulduğunu ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayland'da Kovid-19 aşısı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı
Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi
Kovid-19 insan ve gezegen sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlattı
D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

Benzer haberler

Oyuncu Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız

Oyuncu Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız

Eşinin vasiyeti arılar geçim kaynağı oldu

'Bisiklet kenti' Ula'da bisiklette sportif altyapı oluşturuluyor

Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi

Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi

Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak

Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak

Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak

Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak