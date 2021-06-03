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Kültür Sanat

'Omar ve Biz' bu kez İtalya'dan ödülle döndü

İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini konu edinen "Omar ve Biz" filmi, ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül almaya devam ediyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 03.06.2021
'Omar ve Biz' bu kez İtalya'dan ödülle döndü

İstanbul

Film, bu yıl 16. kez düzenlenen "Terni / Dinler ve İnsanlar Film Festivali" kapsamında Signis / Jüri Özel ödülüne layık görüldü.

Filmin senaryosunu kaleme alan ve Maryna Er Gorbach ile yönetmen koltuğuna oturan Mehmet Bahadır Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"The Sings, insan onurunu, adaleti ve uzlaşmayı teşvik eden filmlere Katolik sinema dünyası tarafından verilen bir iletişim ödülüdür. Ödülün verildiği prestijli festivaller arasında Cannes, Berlinale, Karlovy Vary, Locarno, San Sebastian, Varşova da bulunuyor.

Savaşların ve iletişimsizliğin insan hayatlarını her geçen gün zorlaştırdığı bu günlerde filmimizle İtalyan seyircisine vicdani bakış açısını hatırlatıyor olmaktan ve verilen ödülden gurur duyduk. Önümüzdeki günlerde filmimizin Türkiye'de sinema seyircisiyle de bulunmasını umuyoruz."

Oyuncu kadrosunda Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar, Hala Alasayesneh, Ushan Çakır ve Uygar Tamer'in yer aldığı filmin hikayesi şöyle:

"İsmet, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşayan, kısa bir süre önce emekli olan bir komutandır. Aynı apartmanda yaşayan komşusu Sabri ise ölümden dönmüş, kendisine yardımcı olan iki göçmen sayesinde hayatı kurtulmuştur. Bu olayın ardından Sabri iki göçmeni evinde misafir etmeye karar verir. Ancak İsmet bu durumdan pek memnun değildir. İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan İsmet, bu süreçte kendisini önyargılarıyla yüzleşmesini sağlayacak olayların içinde bulur."

2019 yapımı film, daha önce aralarında 16. Uluslararası Kazan Film Festivali, Ankara Film Festivali, 10. SEE Paris Film Festivali, 7. Kayseri Film Festivali ve 39. İstanbul Film Festivali'nin bulunduğu birçok festivalden de 30'a yakın ödül aldı.

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