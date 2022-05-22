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Kültür

Müzedeki eserleri resmeden öğrenciler tarihi yerinde öğreniyor

Kilis Müzesi'ni her hafta ziyaret eden Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri buradaki eserleri kara kalem ve toz pastel tekniğiyle çizerek alanlarında kendilerini geliştirirken kentin geçmişi hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Cebrail Caymaz   | 22.05.2022
Müzedeki eserleri resmeden öğrenciler tarihi yerinde öğreniyor Fotoğraf: Cebrail Cayma - AA

Kilis

Kilis Müzesi'ni her hafta ziyaret eden Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergilenen eserleri kara kalem ve toz pastel tekniğiyle resmediyor.

Tarihin izlerini taşıyan eserlere ev sahipliği yapan Kilis Müzesi'nde Kalkolitik, Tunç ve Demir çağları ile Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 513 eser sergileniyor.

Kültür turizmi açısından kente canlılık kazandıran müze, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitim ve Kültür" iş birliği protokolü kapsamında Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de uğrak noktası oldu.

Güzel sanatlar lisesinin resim bölümü öğrencileri, haftanın belirli günlerinde müzeyi ziyaret ederek, teşhir salonundaki eserlerin resimlerini çiziyor.

Öğrenciler, eserleri kara kalem ve toz pastel tekniğiyle resmederek alanlarında kendilerini geliştirirken, kentin geçmişi hakkında da bilgi sahibi oluyor.

"Çalışmalar verimli bir şekilde devam ediyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, öğrencilerin hem tarihi hem turistik anlamda birçok konuya hakim olması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Akkurt, imzalanan protokol sonrasında Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilerin geçmişteki güzelliklerle ilgili bilgi sahibi olmalarını ve eğitimlerine katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirtti.

Belirli günlerde öğrencileri müzeye getirerek burada var olan sanat eserlerinin çizimini yapmalarını sağladıklarını ifade eden Akkurt, "Bu proje, hem Kilis'teki tarihi alanların tanıtılmasına hem de öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunan bir çalışma. Çalışmalar verimli bir şekilde devam ediyor." dedi.

Akkurt, müzik bölümü öğrencilerinin de haftanın bazı günlerinde müzede bağlama, gitar, piyano ve keman çaldığını, yetenekli öğrencilerin burada klasik Türk müziklerini seslendirdiğini aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir de bu proje ile tarihin ve kültürün gelecek nesillere aktarılması, müzelerin tanıtılmasının amaçlandığını kaydetti.

Özdemir, müzeye gelen öğrencilerin tarihle iç içe olduğunu, müzedeki arkeolojik ve yakın dönem tarihi eserleri çizdiklerini dile getirdi.

10'uncu sınıf öğrencisi Emine İkbal Sağlam, ilkokuldan beri resimle ilgilendiğini, bu nedenle güzel sanatlar lisesinde okumayı tercih ettiğini söyledi.

Sağlam, müzedeki sanat eserlerini çizmenin kendisine büyük zevk verdiğini belirterek, "Müzeye geldiğimde eski insanlar aklımıza geliyor. Buradaki eserlere bakarak bir fikir ediniyoruz. Müze gerçekten iyi geliyor. Eserleri kağıda geçirmek hoş." ifadelerini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi Ümran Ufak da okul dışında resim çizmenin farklı bir duygu olduğunu anlatarak, müzede resim çizmenin eğitimlerine katkı sağladığını belirtti.


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