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Kültür Sanat

Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş'u tiyatroseverlerle buluşacak

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" eserinden aynı isimle uyarlanan oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Musa Alcan   | 22.11.2020
Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş'u tiyatroseverlerle buluşacak

İstanbul

Genel Sanat Yönetmenliğini İlknur Demir’in yaptığı Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde 24 Kasım'da ilk kez sahnelenecek.

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından 30 kişilik bir kadroyla ortaya çıkan oyunun yönetmenliğini Caner Demir üstleniyor.

Oyun, bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizli bir yol hikayesini anlatıyor.

Özgür Kaymak'ın uyarladığı oyunun dekorunda Atilla Emre Devrimci, müziklerinde ise Okan Kaya imzası bulunuyor.

Kostümleri Neşe Hatun, ışığı Zafer Karaduman tarafından tasarlanan "Mavi Kuş"ta Alican Turan, Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol alıyor.

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