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Kültür Sanat

Minyatür, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi ulusal ve uluslararası düzeyde korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yıldız Aktaş   | 16.12.2020
Minyatür, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi ve kültürel mirası yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatürün, bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, minyatür sanatının Fransa'nın başkenti Paris'te bugün çevrim içi düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 15. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda oy birliğiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Ersoy, "Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür, bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler." ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi ulusal ve uluslararası düzeyde korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceklerini" belirterek, bu sanatın sadece Türkiye'de değil kültür coğrafyasında da büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, minyatürün insanlığın ortak mirası olarak ilan edilmesini sağlamış olmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını da kaydetti.



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