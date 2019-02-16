'Manzum ve Minyatürlerle Türk Dünyasındaki Nasrettin Hoca' paneli düzenlendi

Fotoğraf: AA/Ayşe Nur Akçelik

İSTANBUL

Türk Edebiyatı Vakfı'nın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen panele, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Prof. Dr. Mahmut Kaya ve Kazakistanlı şair Marzhan Erşu katıldı.

Prof. Dr. Kara, panel öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasrettin Hoca'nın Türk yurdunun ortak mirası olduğunu söyledi.

Türk toplumlarının Nasrettin Hoca'yı benimsediğini ve çok değer verdiğini belirten Kara, "Cengiz Aytmatov da Türk dünyasının ortak değeridir fakat herkes onun Kırgız olduğunu bilir. Nasrettin Hoca'yı herkes kendinden görür ve sahiplenir. Bunun en önemli sebebi, Nasrettin Hoca'nın Türk dünyasında isminin olmasıdır." dedi.

Kara, Nasrettin Hoca'nın Kazakistan'da "Koca Nasır", Özbekistan'da "Nasrettin Efendi", Azerbaycan'da "Molla Nasrettin" olarak anıldığını dile getirerek, Türk toplumlarının kendi dillerinde isim verecek kadar benimsediğini ve sahiplendiğini aktardı.

Nasrettin Hoca'nın büyük bir kültür olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için edebiyatçılara, tarihçilere, sinemacılara ve gazetecilere büyük görev düşmektedir. Anadolu Ajansı gibi milli kurumların, milli kültürümüze ait olan Nasrettin Hoca gibi önemli isimleri dünyaya duyurmak ve tanıtmak için yapılan çalışmaları haberleştirmeleri büyük bir milli duruş ve sorumluluk bilinci örneğidir. Şahsım ve Türk milleti adına Anadolu Ajansına ve çalışanlarına, milli kültür öğelerini tanıtmak ve duyurmak için yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederim.''

Panelde konuşan Prof. Dr. Mahmut Kaya da Nasrettin Hoca fıkralarının Anadolu Türk kültürünün en eski ürünlerinden biri olduğunu anlatarak, Türk halkının espri kültürünü taşıyan fıkraların bugünlere geldiğini kaydetti.

Kaya, Türk dünyasında Nasrettin Hoca'ya ait tüm fıkraları inceleyerek 50'sini Türk halkının dil zevkine göre şiirle bütünleştirdiğini aktararak, Selçuklu dönemine ait olan minyatürlerle edebi bir eser ortaya çıkarmaya çalışarak milli kültürü yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Kazak Şair Marzhan Erşu ise Nasrettin Hoca'nın çok sevilen bir Türk atası olduğunu vurgulayarak, Prof. Dr. Kaya'nın "Minyatürlerle Nasrettin Hoca Manzum Fıkralar'' kitabını Kazakça'ya çevirmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Erşu, Kazakistan'da okuyucuların kitaba ilgi gösterdiğine işaret ederek, kitap sayesinde Kazak halkının Nasrettin Hoca'nın yaşamış bir Türk atası olduğunu öğrendiğini ve Kazakistan'da olmayan fıkraların da Kazak kültürüne kazandırıldığını söyledi.

Muhabir: Ayşe Nur Akçelik