Malatya'da Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması sevinç yarattı
Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya'da, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının sevinci yaşanıyor.
Malatya
Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe, online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alındı.
Arslantepe Höyüğü artık bir dünya mirası!— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 26, 2021
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü #UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.
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Malatya Valisi Aydın Baruş, kararın ardından geldiği Arslantepe Höyüğü girişinde gazetecilere, bugün Malatya olarak çok sevinçli ve mutlu olduklarını söyledi.
Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'nin 19. varlığı olarak Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Baruş, şöyle devam etti:
"Bundan büyük gurur duyuyoruz. Malatya tarihi, kültürü ve bütün zenginlikleriyle bunu hak eden bir şehirdi. Bunu hak eden bir şehir olarak bunu elde etmenin sevincini yaşıyor ve vatandaşlarla da paylaşıyoruz. Burası dünyanın insanlık tarihinin çok önemli dönüm noktalarından eserlere sahip bir yer. Burası MÖ 5 binli yıllara dayanan yerleşim birimine sahip bir yer. Devam eden kazılarda bundan önceki tarihlere de gidebilecek potansiyele sahip. 1932'de başlayan kazılar bugüne kadar devam etti. 1961 yılına kadar çıkarılan eserler Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Burada devletin, devlet teşkilatının ilk örneklerini görmek mümkün. MÖ 3000-3300'de inşa edildiği tahmin edilen kerpiç saray var, burada bulunan mühür örnekleri var. Burada devlet teşkilatının nasıl örgütlendiğini bize gösteriyor. Yine aynı tarihlerde yapıldığı tahmin edilen dünyanın en eski kılıçları da burada. Malatya dünya kültür mirası kalıcı listesine girmesiyle turizm anlamında çok önemli bir ivme kazanacaktır."
"2022 yılı inşallah Arslantepe yılı olarak Türkiye'de kutlanacak"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kararın hayırlı olmasını dileyerek, katkısı bulunan herkese teşekkür etti.
Gürkan, Arslantepe'de uzun yıllardır kazı çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak, "Arslantepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Bu bize büyük bir sorumluluk getiriyor. 2022 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Bir aksilik olmadığı sürece 2022 yılı inşallah Arslantepe yılı olarak Türkiye'de kutlanacak." dedi.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.
Çalık, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının çok büyük bir karar olduğunu anlatarak, "Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19. mirası oldu. Bu çok önemli bir kazanım. Karar, bizim bundan sonraki çalışmalarımızı ve sorumluluğumuzu artıracak." diye konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya için önemli bir gün yaşandığını bildirerek, kararın hayırlı olmasın diledi.
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da Arslantepe'nin dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu belirterek, kararın kent turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman da kararın hayırlı olmasını diledi.
Bakan Çavuşoğlu: "Son derece mutluyuz"
Öznur Çalık, konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla aradı.
Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Malatya'nın kültürleri buluşturan tarihi İpek Yolu'nun en önemli kavşaklarından olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kadim medeniyetimizin değerli hazinelerine ev sahipliği yapıyor. Arslantepe Höyüğü bu hazinelerden sadece biri. Arslantepe Höyüğü'nün 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kaydettirmiştik bu önemli mirasımızı kalıcı olarak kaydettirmek için adaylık dosyamızı UNESCO'ya teslim etmiştik. Bu süreçte bütün arkadaşlarımızın büyük katkısı oldu, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantıda Arslantepe Höyüğü 19. miras alanımız olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Ülkemizin bu anlamda ne kadar zengin olduğunun bir göstergesi.
Dünyada zaten bilinen bir marka şehir olan Malatya'mızın özellikle Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmesiyle kültür turizmi açısından önemli imkanlara kavuşacağına inanıyorum. Bunun da tanıtımını hep birlikte yapalım. Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışındaki bütün misyonlarımızla bizde bu tanıtıma elimizden gelen bu katkıyı sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte de Anadolu'muzun kültür hazineleri olsun ve bütün zenginliklerimizi dünyada daha fazla tanıtmak için çabalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz. Arslantepe'nin dünya çapında hak ettiği yeri ve değeri bulmuş olmasından dolayı son derece mutluyuz. Bu süreçte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu önemli bir kazanımdır bunun iyi değerlendirilmesi için birlikte çalışmaya devam edelim."
Bakan Ersoy: "Önemli bir fırsat yakaladık"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise herkesin çabası ve katkısıyla bu kararın alındığını belirterek, kararın sonuçlarının çok daha verimli olacağını söyledi.
"Bundan sonra Arslantepe Höyüğü'nü ve Malatya'yı çok daha yoğun bir şekilde sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmak için önemli bir fırsatı yakalamış olduk." diyen Ersoy, bundan sonra da tanıtımda daha etkili çalışacaklarını bildirdi.
Ersoy, şunları kaydetti:
"Tanıtma grubumuz ve Turizm Geliştirme Ajansımız bunu ön plana çıkaran bir dizi çalışma yapacak. Kazı ve diğer çalışmalarla ilgili kaynakları da arttıracağız. Sonuçta bu 19. varlığımız olarak UNESCO'ya tescil edilmiş oldu. Yeni bir tanıtım yüzümüz olarak da yeni bir değerimiz olarak da tescil edilmiş oldu. Bunun nimetlerini Malatya bundan sonra alacak.
Şu ana kadar en önemli kısmını hallettiniz. Bundan sonra tanıtım olarak turizm olarak gelir olarak Malatya'ya ilgili başkanlıklarımıza dönecektir diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için bizden sonra gelecekler için çok iyi bir fırsatı kullanmış olduk İnşallah bu ismin ölümsüzlüğünü ve Malatya'nın bu vesileyle tanıtılmasın hep beraber sağlayacağız."
Vekiller tebrik mesajı yayımladı
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise kararın Malatya ve Türkiye adına milat niteliğinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi derinliği oldukça eskilere dayanan bu kültür mirasımız artık dünyanın ortak hazinesi oldu. Bu anlamda en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya milletvekillerime, belediye başkanlarıma, Kültür ve Turizm İl Müdürümüze ve elbette ki kültür elçimiz, bu hazinenin ortaya çıkmasında büyük payı olan Arslantepe arkeoloji kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane teşekkürlerimi sunuyorum. Arslantepe Höyüğü'nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Arslantepe'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının Malatya için çok önemli ve değerli bir kazanım olduğunu bildirdi.
Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesine yönelik kararın Malatya'nın son dönemlerde aldığı en önemli müjdelerden biri olduğunu aktaran Ağbaba, "Arslantepe'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alması tanıtım ve turizm potansiyeli açısından çok daha önemli adımların atılmasını sağlayacaktır. Malatya'mız açısından çok önemli ve değerli bir kazanım olan kalıcı liste için çaba gösteren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.