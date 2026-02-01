Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,435.30
BTC/USDT
78,802.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Isparta kara yolunda iki otomobil çarpıştı. -VTR-
logo
Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Depremde kolunu ve bacağını kaybeden genç resimle engelleri aşıyor

6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan evlerinin enkazından 10 saat sonra çıkarılan, kolu ve bacağı ampute edilen 21 yaşındaki Ömer Gürbüz, hayatındaki engelleri resimle aşıyor.

Muhammed Batu Ak  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Depremde kolunu ve bacağını kaybeden genç resimle engelleri aşıyor Fotoğraf: Muhammed Batu Ak/AA

Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki evlerinde 6 Şubat 2023'teki depremlere yakalanan Gürbüz'ün babası ve 3 kardeşi, "asrın felaketi"nde hayatını kaybetti. Kendisi de depremden 10 saat sonra enkazdan çıkarılan gencin, bir kolu ve bacağı ampute edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından taburcu edilen Gürbüz, kente dönerek Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde resim kursuna başladı.

Çizdiği resimlerle yeniden yaşama tutunmaya çalışan Ömer Gürbüz, AA muhabirine, bir kolu ve bacağının ampute edildiğini anladığı anda hayatın daha zor olacağını hissettiğini söyledi.

Yaşamına resimle devam ettiğini aktaran Gürbüz, "Benim en sevdiğim hobilerden birisi oldu, severek yapıyorum. Resim kafamı dağıtıyor, moralimi düzeltiyor. Bana iyi geliyor. Aynı zamanda iş çıkışlarında tiyatro kursuna gidiyorum." dedi.

Gürbüz, çeşitli etkinliklerle hayata tutunmaya çalıştığını anlatarak, "Karakalem kursuna giderken, ilk resmimi henüz yeni bitirmiştim, hocalarımız çok beğendi. Sergiye katılmaya hak kazandı. Favori resmim olduğu için sergide bilerek biraz yüksek fiyat verdik ki satılmasın. Çünkü ben evime asmak için onu çizmiştim. Çok şükür eve götürmek nasip oldu, sergide satılmadı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ebeveynlere dijital uygulamalar için "ekran süresi" uyarısı
Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor
İstanbul'da 20 yıllık komşular arasındaki çatı tamiratı uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Jandarmanın hassas burnu "Sima" her türlü afette görev başında

Jandarmanın hassas burnu "Sima" her türlü afette görev başında

Depremde kolunu ve bacağını kaybeden genç resimle engelleri aşıyor

Elazığ'da 1316 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evlerine yerleşti

Enkazdan 117 saat sonra kurtarılan Zeliha, öğretmenlik hayaline protez bacakla ilerliyor

Enkazdan 117 saat sonra kurtarılan Zeliha, öğretmenlik hayaline protez bacakla ilerliyor
İran'ın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Protezle yürümeye başlayan 13 yaşındaki Melike'nin hayali avukat olmak

Protezle yürümeye başlayan 13 yaşındaki Melike'nin hayali avukat olmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet