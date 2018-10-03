'Madam Efi'nin kurabiyeleri yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapılan Rumların geleneksel lezzeti bademli ve tereyağlı kurabiyeyi, tarifini aldığı ada sakinlerinden 60 yaşındaki Madam Efi'nin adıyla markalaştıran işletmeci Ergin Çelik, bu lezzeti 10 yıldır yaşatıyor.

Fotoğraf: AA/Burak Akay

ÇANAKKALE - Burak Akay

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde pastane işletmeciliği yapan Ergin Çelik'in, 10 yıl önce ada sakinlerinden Madam Efi'nin (Efi Zourmadis) tarifiyle markalaştırdığı kurabiyeler, yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor.

Çocukluğunda yediği ve lezzetini unutamadığı kurabiyeleri pastanesinde satmak isteyen Çelik, 60 yaşındaki Madam Efi'nin adıyla markalaştırdığı Rumların geleneksel lezzeti bademli ve tereyağlı kurabiyesini, 10 yıldır ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

Çelik'in yurt dışına ihraç etmeye hazırlandığı EfiBadem, içine hiçbir katkı maddesi eklenmeden, meşe odunu fırınlarında pişirilerek paketleniyor.

"Bir kurabiye beni çocukluğuma geri götürdü"

Merkezi Gökçeada'da, şubeleri ise Çanakkale'de bulunan pastanenin sahibi Ergin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rumların geleneksel tatlısı olan kurabiyeyi üretmek istediğinde, aranan lezzeti yakalamakta çok zorluk yaşadığını anlattı.

Çelik, adada yaşayan Rumlardan Madam Efi'nin kendisine bu konuda yardım ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kurabiye, adanın geleneksel kurabiyesi. Yüzyıllardır burada yapılan ve beğenilerek tüketilen bir ürün. Özellikle adada yaşayan Rumların yılbaşlarında ve çeşitli bayramlarda yaptıkları bir lezzet. Bizler çocukluğumuzda Rumlarla bayramlaşmaya gittiğimizde ev ziyaretlerinde onlardan ikram edilirdi. Ben bu tadı hiç unutmadım. Bu sektöre girdiğim zaman kurabiyeyi yapmak istedim ama o damağımızda kalan lezzeti bir türlü tutturamadık. Bu kurabiyeyi yapmak için birkaç yıl uğraştık yine ama olmadı."

Bir arkadaşının önerisiyle ada sakinlerinden Madam Efi'ye gittiklerini kaydeden Çelik, Madam Efi'nin yaptığı kurabiyelerde çocukluğunun lezzetini bulduğunu söyledi.

Bu geleneksel lezzeti "Efibadem" markasıyla üretmeye başlayan Çelik, kurabiyeyi ülkenin dört bir tarafına gönderdiklerini söyledi.

Madam Efi'ye söz verdiği için markada onun adını kullandığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Gökçeada'da önceden hayvancılık çok ön planda. Oradan elde edilen sütle tereyağı yapılıyor. Bahçelerde badem ağaçları var, badem çok bol. Taş değirmenlerde elde edilen un yine adanın öz kaynağı. Zaten bu kurabiye, bu üç ana unsura şeker ilave edilerek elde edilen bir ürün. İçinde trans yağ, margarin ya da bitkisel yağ olmadığı için bayatlamadan çok uzun süre dayanabiliyor. Elde yapılıyor, meşe odununda taş fırında pişirilerek hazırlanıyor. Kendi lezzeti ve aroması uzun süre ağızda kalıyor ve dağılmıyor. Beğenisi çok yüksek bir ürün. Yılda yüzbinlerce adet satış yapıyoruz. Yerli ve yabancı konuklarımız tadına baktıktan sonra giderken yanlarında mutlaka götürüyorlar. İnternet üzerinden satışlarımız mevcut. Ülkenin dört bir yanından talep alıyoruz, gönderiyoruz."

Çelik, EfiBadem'i özleyenlerin adaya gelmeden de sipariş verip bu lezzeti dört mevsim tüketebildiklerini sözlerine ekledi.