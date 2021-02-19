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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 1 milyon 782 bin liralık yeni destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne 1 milyon 782 bin liralık destek kararı aldı.

Esin Işık   | 19.02.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 1 milyon 782 bin liralık yeni destek

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, başarılı yapımlara temel oluşturacak ve genç sinemacıların sektöre adım atmasına katkı sağlayan senaryo, kısa film, animasyon film ve proje geliştirme türlerindeki 2021 yılı desteklerini açıkladı.

Buna göre sinema sektörü ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurulca yapılan değerlendirmede 35 senaryo ve diyalog yazım projesine 553 bin lira, 43 kısa film yapım projesine 799 bin lira, 7 animasyon film yapım projesine 200 bin lira ve 3 proje geliştirme projesine 230 bin lira olmak üzere toplamda 88 projeye 1 milyon 782 bin lira destek kararı alındığı bildirildi.

Geçen yıllara göre destek alan kadın senarist ve yönetmen sayısındaki artışa dikkat çekilen açıklamada, senaryo türünde destek alan kadın oranının yüzde 55, tüm türlerde ise yüzde 45 olduğu belirtildi.

Açıklamada, gelecek aylarda devam edecek sinema destekleri kapsamında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım ve çekim sonrası destek başvurularının mart ayı içerisinde, belgesel film destek başvurularının nisan ayında değerlendirileceği kaydedildi.

Bu desteği alanların listesine, Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281967/2021-2-sayili-sinema-destekleme-kurulu-kararlari-acikla-.htmln" internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Bu arada açıklamada, Bakanlığın daha önce Kovid-19 salgını sürecinden etkilenen sinema salonu işletmecilerine 15,9 milyon liralık destek açıkladığı anımsatıldı.


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