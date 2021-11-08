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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da izlediği 'Aida' kapalı gişe oynadı

İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bestelediği 4 perdelik opera "Aida"ya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hilal Uştuk   | 08.11.2021
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da izlediği 'Aida' kapalı gişe oynadı

İstanbul

Tüm biletlerin tükendiği Atatürk Kültür Merkezindeki (AKM) ilk gösterime, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra akademisyen, tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, orkestra şefi Cem Mansur, yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen, oyuncu Fadik Sevin Atasoy, şarkıcı Mustafa Sandal ve yapımcı Erol Köse'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim de katıldı.

Eski Mısır uzmanı Auguste Mariette tarafından yazılan senaryodan, librettosunu Antonio Ghislanzoni'nin yazdığı eserde, Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri sanatçıları sahne aldı. 

Mısır'ın cesur komutanı Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını işleyen eserde Radames'i Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Aida'yı ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni, soprano Feryal Türkoğlu canlandırdı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Aida'da, Ezgi Karakaya, Eralp Kıyıcı ve Tuncay Kurtoğlu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları da yer aldı. Eserde sahne alan orkestrayı ​ise Can Okan yönetti.

Gece yarısına kadar süren ve izleyenlerin uzun süre ayakta alkışladığı eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Giovanni Pirendello, koreografisini ise Sergei Terechenko hazırladı.

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