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Kültür Sanat

Köyceğiz Portakalı'na coğrafi işaret alınması için çalışma yapılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetişen tadı ve aroması ile diğer portakallardan farklılık gösteren "Köyceğiz Portakalı" için coğrafi işaret alma çalışmalarına başlandı.

Durmuş Genç   | 10.03.2021
Köyceğiz Portakalı'na coğrafi işaret alınması için çalışma yapılıyor

Muğla

Muğla Valisi Orhan Tavlı himayesinde yürütülen coğrafi işaret başvuru süreci Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğü, Köyceğiz Ziraat Odası ve bölgedeki STK’ların destekleri ile yürütülecek.

Muğla Valiliğinde düzenlenen toplantıda Muğla ekonomisine 415 milyon lira katkısı bulunan "Köyceğiz Portakalı"nın 41 bin 500 dekar alanda 166 bin ton üretilerek Türkiye üretiminin yüzde 13’ünü karşılandığı bildirildi.

Köyceğiz gölü etrafında, Dalaman ve Namnam Çayları arasında kalan bölgede yetiştirilen portakalın, şeker oranı, aroması, kokusu, kabuk kalınlığı, dilim sayısı, ağırlık açısından washington navel cinsi diğer portakallara göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Proje ile Köyceğiz Portakalı'nın marka değerinin güçlendirilerek Muğla ekonomisine katkısının artırılması amaçlanıyor.

Vali Orhan Tavlı, Köyceğiz Portakalı için coğrafi işaret başvuru sürecinde gelinen aşama hakkında bilgiler alarak, coğrafi işaret sayesinde ürünün tanıtımının kolaylaşacağını ve böylelikle pazarlama gücünün artacağını ifade etti.


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