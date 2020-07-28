Euro
8.08
Dolar
6.90
BIST 100
1,186.74
Altın
1,921.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Asya'da Bölgesel İşbirliğini Teşvik Amacına Yönelik Olarak Pandeminin Etkilerinden İstifade Edilmesi" başlıklı çevrim içi webinar programı
logo
Kültür Sanat

Komana Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait 'kilise' için kazı çalışmaları sürüyor

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, "Bizans dönemine tarihlenen kilisenin tamamen ortaya çıkarılması için çalışacağız" dedi.

Ekber Türkoğlu   | 28.07.2020
Komana Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait 'kilise' için kazı çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmaları başladı.

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene de Hamamtepe bölgesinde kazı çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Çalışmaların 5 hafta süreceğini belirten Erciyas, "Bizans dönemine tarihlenen kilisenin tamamen ortaya çıkarılması için çalışacağız. Hamamtepe'de yaşamın milattan önce 5 bin yılına kadar gittiğini gördük." dedi.

Bu yıl kazı çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak az sayıda personelle başladıklarına işaret eden Erciyas, "Bu sene kazı çalışmalarını 20 kişilik bir ekiple sürdüreceğiz. Bunlardan 12 kişi işçi olarak çalışıyor. Diğerleri arkeolog, sanat tarihçisi arkadaşlarımız ve uzmanlarımız." diye konuştu.

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu. 

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz bölgesinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu. Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
'Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 823 bini geçti
Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası görüldü
New York'ta ofislerde çalışma oranı yüzde 10'un altında kaldı

Benzer haberler

Komana Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait 'kilise' için kazı çalışmaları sürüyor

Komana Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait 'kilise' için kazı çalışmaları sürüyor

Tokat'ta silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı

Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı

Orta Karadeniz'de 148 immün plazma bağışçısı 218 hastaya umut oldu

Orta Karadeniz'de 148 immün plazma bağışçısı 218 hastaya umut oldu
Kovid-19'u yenen hemşire Şirinyaşar: Daha kötüsü olacak, yoğun bakım süreci başlayacak diye çok korktum

Kovid-19'u yenen hemşire Şirinyaşar: Daha kötüsü olacak, yoğun bakım süreci başlayacak diye çok korktum
Tokat'ta üretilen ayakkabılar 50 ülkeye satılıyor

Tokat'ta üretilen ayakkabılar 50 ülkeye satılıyor