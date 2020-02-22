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Kültür Sanat

Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde restorasyon ve rölöve çalışmaları tamamlanan Kızlar Manastırı'nın, yaşayan müze, performans etkinlikleri ve sanat galerileriyle kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katması hedefleniyor.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 22.02.2020
Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak

Trabzon

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılarak, son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor. Kaya kilisesinde kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kapsamlı restorasyon ve rölöve çalışmaları geçen yıl sonu tamamlanarak tarihi dokusu ön plana çıkarılan manastırın mülkiyeti ise Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait.

Tarihi dokusuyla bugün de yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastırın, turizmde daha da ön plana çıkarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesince proje hazırlanarak, çeşitli çalışmalar yapıldı.

Konumu, şehir ve deniz manzarasıyla öne çıkan manastırın, yaşayan müze, performans etkinlikleri ve sanat galerileriyle kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katması hedefleniyor.

"Trabzon'un önemli turizm destinasyonu" 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızlar Manastırı'nın kentin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Manastırın mülkiyetinin Aralık 2019 itibarıyla Büyükşehir Belediyesine devredildiğini belirten Zorluoğlu, manastırı yeni turizm sezonunda hizmete sunmayı planladıklarını bildirdi.Zorluoğlu, şöyle devam etti: 

"Büyükşehir Belediyemizce manastırda misafirhane olarak kullanılan 4 katlı yerleşkenin 3 ve 4. katını sanatçıların ve sanatseverlerin hizmetine sunmak için bir galeri ve sanat merkezi çalışması planlıyoruz. Bu kapsamda da yapım çalışmalarına başladık. Ziyaretçilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için de manastırda modern bir kafeterya yapmayı planlıyoruz. Gece ışıklandırması da tamamlanan manastırın, otopark sorununun çözümü için ilgili daire başkanlıklarımız çalışma yapıyor."

Kızlar Manastırı'nın turizmde her yönüyle ön plana çıkacağını vurgulayan Zorluoğlu, "Şehrimizin güzide mekanlarından Kızlar Manastırı'mız, yeni yüzüyle müzikten tiyatroya, resimden edebiyata, sanatın her alanında, kültür sanat merkezi olarak turizme katkı sağlayacak. Bu kapsamda yeni turizm sezonu öncesi çalışmalarımızı hızlandırdık." dedi.

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