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Kültür Sanat

Kıvırcık Ali, Onno Tunç ve Safiye Ayla TRT Müzik'te anılacak

Unutulmaz sanatçılar Kıvırcık Ali, Onno Tunç ve Safiye Ayla ölüm yıl dönümlerinde TRT Müzik'in "Anısına" programıyla anılacak.

Saadet Firdevs Aparı   | 10.01.2021
Kıvırcık Ali, Onno Tunç ve Safiye Ayla TRT Müzik'te anılacak

İstanbul

Türk halk müziğinin sevilen sesi Kıvırcık Ali, ölümünün 10'uncu yılında türkülerle anılacak. "Kıvırcık Ali Anısına" programı 11 Ocak'ta TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Ölümünün 25'inci yılında, eserleri ile Türk pop müziğinde iz bırakan ünlü besteci ve aranjör Onno Tunç, "Onno Tunç Anısına" programında yad edilecek.

Onno Tunç'un hayat verdiği eserlere ve sanatçının hayat hikayesine yer verilecek program,14 Ocak'ta TRT Müzik ekranlarında sanatseverlerle buluşacak.

Türk sanat müziğinin güçlü yorumcusu Safiye Ayla'nın unutulmaz eserleri, ölümünün 23'üncü yılında 14 Ocak'ta TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak. "Safiye Ayla Anısına" programında sanatçının seslendirdiği eserlere ve hayat hikayesine yer verilecek.

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