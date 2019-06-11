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Kültür Sanat

'Karadeniz'in Zeugması'nda kazılar yeniden başlayacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına devam edilecek.

Ahmet Özler   | 11.06.2019
'Karadeniz'in Zeugması'nda kazılar yeniden başlayacak

Karabük

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, MÖ 1. yüzyılda kurulup MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

İlçenin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından yapılacak.

Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin bir taraftan turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını, diğer taraftan ise hem kazıların devam ettiğini hem de ortaya çıkan eserleri korumaya aldıklarını söyledi.

Kazıların hava şartlarına göre dönem dönem yürütüldüğünü anlatan Şahin, "Bu ay içinde yeniden kazı çalışmaları başlayacak. Önceliğimiz ortaya çıkan eserleri korumak, tahrip olanları onarmak, bunun ardından kazılara devam etmek. Son yaptığımız iş de turizme kazandırılması çalışmaları. Bu alan inanıyorum ki dünyanın birçok bölgesinden binlerce turisti çekecek derecede önem arz eden bir nokta. Bakanlığımız kontrolünde bu alan üzerinde çok titiz bir çalışma içindeyiz." diye konuştu.

Ersin Çelikbaş da Hadrianaupolis Antik Kenti'nde dünyada eşi benzeri olmayan mozaiklerle süslü kiliselere rastladıklarını söyledi.

Mozaiklerde İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'in belgelendiğini anlatan Çelikbaş, "Mozaikler MS 5. yüzyıla ait. Mozaiklerde çok önemli figürlere ulaştık. Bu figürlerin Marcos ve Lucas'ı temsil eden figürler olduğunu tespit ettik. Adeta bir mozaik cenneti. Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, hamam, kilise mezar, tiyatro, niş, sur, villa gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapı var. 16 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor. Bu yıl da kazılara bu ay içinde başlayacağız. Kazılarımız Kilise C ve 'Nekropol' dediğimiz alanda yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hadrianaupolis Antik Kenti

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmış Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edildi.

Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

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