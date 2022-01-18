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Kültür

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2' 28 Ocak'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı yerli animasyon filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" 28 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Salih Şeref   | 18.01.2022
'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2' 28 Ocak'ta vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın ikinci animasyon filminde, çevre sorunları beyaz perdeye aktarılacak.

Filmin vizyon tarihini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT Çocuk'un uzun yıllardır en sevilen çevre dostu kahramanları Kaptan Pengu ve Arkadaşları ikinci kez sinemalarda. Yeni görevleri daha komik, daha heyecanlı ve şarkılarla dolu. TRT Ortak Yapımı 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' 28 Ocak'ta sinemalarda." ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Siyahmartı Animasyon Ajansının üstlendiği filmin senaryosunu Arzu Yurtseven yazdı.

Nurullah Yenihan ve Pelin Tuğçe Şen'in yönetmenliğinde tamamlanan filmin müziklerini de Burak Çambel hazırladı.

Kaptan Pengu, Mandalina, Misket, Pelik, Pene, Mirmir, Zeze, Pegu ve Gugu gibi çizgi filmlerden tanınan karakterlerin yer aldığı animasyonda, İnci Koyu'na atılan çöpler, Maki'nin organize ettiği müzik festivali ve sorunları çözmek için uygulamaya konulan plan anlatılıyor.

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