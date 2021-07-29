Euro
10.11
Dolar
8.50
BIST 100
1,376.09
Altın
1,817.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapıyor. Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi’nden Türkiye'deki yangınlar, anlık kontrol ediliyor.
logo
Kültür

'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

Jaume Collet-Serra'nın yönettiği; başrolünde Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jesse Plemons ve Jack Whitehall'ın oynadığı "Jungle Cruise" izleyici ile buluşacak.

Melik Fırat Yücel   | 29.07.2021
'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

İstanbul

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

Jaume Collet-Serra'nın yönettiği; başrolünde Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jesse Plemons ve Jack Whitehall'ın oynadığı "Jungle Cruise" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Glenn Ficarra, Michael Green ve John Requa tarafından kaleme alınan 3 boyutlu fantastik içerikli yapım macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Disneyland'de yer alan aynı isimli tema parkından sinemaya uyarlanan "Jungle Cruise", bir nehir gemisi kaptanı olan Frank ile sonsuz şifa kudretine sahip Hayat Ağacı'nı aramakta olan bilim insanı Lily'nin, vahşi yaşamdan doğaüstü varlıklara pek çok zorluklarla karşılaştıkları macerayı anlatıyor.

"The Suicide Squad: İntihar Timi"

Haftanın bir diğer macera ve aksiyon filmi "Guardians of the Galaxy" filmlerine imza atan James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Suicide Squad: İntihar Timi" olacak.

Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Joel Kinnaman ve Alice Braga'nın başrolünde yer aldığı yapım, ilk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin eklendiği Görev Gücü X'in yeni imkansız görevini odağına alıyor.

"Düşkapanı"

Kerry Harris'in yönetmenliğini yaptığı "Düşkapanı"nın başrollerinde Radha Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-Hissong, Lin Shaye ve Jules Willcox oynuyor.

Korku ve gerilim türündeki film; üvey çocuğu Josh ile taşra evlerinde bir süre yalnız kalan Gail'in, Josh'ın komşuların evinden mistik bir tılsımı alması sonrası üstesinden gelmesi gereken esrarengiz olayları konu ediniyor.

"Mainstream"

Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Kalena Yiaueki ve Jaqueline De La Fontaine'nin rol aldığı komedi ve dram karışımı "Mainstream" adlı filmi Gia Coppola yönetti.

ABD yapımı film, Youtube'da sergilediği performansıyla ilgi toplayan Link ve arkadaşlarının, fenomen olma yolunda ilerlerken kendi kişiliklerinden uzaklaşmaları ve aralarında gelişen çatışmaları ele alıyor.

"Lübnan Semaları"

Chloe Mazlo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Lübnan Semaları"nın başrollerinde Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi ve Mariah Tannoury oynuyor.

Fransa yapımı dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"1950’lerde genç bir kadın olan Alice, sıkıcı anavatanı İsviçre'den ayrılarak güneşli ve hayat dolu Lübnan'a gider. Orada, ilk Lübnanlıyı uzaya göndermek isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan Joseph'e aşık olur. Fakat mutlulukla geçen birkaç yılın ardından çıkan iç savaş, işleri tersine çevirir."

"Uzun Aşkın Kısası"

Josh Lawson'un yönettiği; Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst ve Dena Kaplan'ın rol aldığı "Uzun Aşkın Kısası", romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.

"Uzak Ülke"

Haydar Şişman ve Abdurrahman Gönan'ın başrollerini paylaştığı dram filmi "Uzak Ülke"; Trabzon Rum'u Paris ile Binbaşı Osman arasında yaşananları konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın oturduğu yapım 12 yaşındaki Trabzon Rum'u Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı Osman ile arasında yaşananları bir mübadele hikayesi üzerinden beyaz perdeye taşıyor.

"Bize Müsaade"

Giray Altınok'un yönetmenliğini yapıp başrolünde Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al ve Ferdi Sancar ile birlikte oynadığı "Bize Müsaade", biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan televizyon sektöründen üç yakın arkadaşın hikayesi etrafında dönüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturalya Başbakanı Morrison, Kovid-19 aşısı olmayanların kısıtlamalarla karşılaşacağını söyledi
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 70 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette Kovid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanması istenecek
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesine yönelik protestolar sürüyor

Benzer haberler

'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

'Bize Müsaade' filmi 30 Temmuz'da vizyona girecek

'Mahallenin Muhtarları' dizisinin şoför Ali'si Yalçın Gülhan vefatının 2. yılında anılıyor

Şırnak'ta çekilen 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' filmi bugün izleyici ile buluşuyor

Şırnak'ta çekilen 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' filmi bugün izleyici ile buluşuyor

Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti

Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı