İki gaziyi buluşturan Atatürk Anı Müzesi 'Kent Kültürü Müzeleri' ödülüne layık görüldü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atatürk Anı Müzesi, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'nda "Kent Kültürü Müzeleri" kategorisinde ödül aldı.
Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Bey Mahallesi'nde bulunan Antep Evi'nde kurulan Atatürk Anı Müzesi, cephe düzeni ve mekanın niteliğiyle özgün Cumhuriyet ve Antep konularını barındırıyor.
"İki Gazi'yi buluşturan müze"de, Atatürk'ün Bey Mahallesi nüfusuna kaydını gösteren nüfus cüzdan örneği ile Gaziantep'e verilen İstiklal Madalyası'nın büyük boyutlu replikaları, Ata'nın ziyarette kullandığı karyola, paşa mangalı, Antep kilimi, Antep işi işlemeli gömlekler gibi birçok malzeme, ziyaretin fotoğrafları, "Atatürk Araştırma Kitaplığı" ve şehrin gelişiminde katkıda bulunan önemli kişilerin biyografileri bulunuyor.
Tarihi Kentler Birliği'nin ilk kez 2016 yılında düzenlendiği Müze Özendirme Yarışması, Jüri Özel Ödülü, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri ve Doğa Tarihi Müzeleri olmak üzere 7 kategoride ödül verdi.
Yarışmanın seçici kurulu, Ahmet Erdönmez, Aziz Elbas, Metin Keskin, Sezer Cihan, Yeşim Dizdaroğlu ve Kibele Eren'den oluştu.
Yarışmanın ödül töreni, haziran ayında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek "Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşması" kapsamında yapılacak.
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görülen Atatürk Anı Müzesi, 2022 yılının ilk 5 ayında 30 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, 2021 yılı Mayıs ayından bugüne kadar bu sayı 68 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
19 Mayıs'ta 9'uncu yılını kutlayan müze, hizmet verdiği süre boyunca da 467 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.