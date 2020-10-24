Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da olimpik yüzme havuzu temel atma törenine katılıyor.
logo
Kültür Sanat

İbadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi'nin halılarına son dokunuşlar

Türkiye genelinde çok sayıda caminin halılarının dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ardından 72 yıl sonra ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi'nin halıları da dokundu.

Nurullah Kalay   | 24.10.2020
İbadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi'nin halılarına son dokunuşlar Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarını dokuyan Özkul Halı firmasının yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, AA muhabirine, ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Kariye Camisi'nin halılarının da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olduğu gibi 17. yüzyıl Osmanlı Rumi deseninde ve ördek başı yeşili ve tonlarında olacağını kaydeden Özkul, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nin halıları firmamız tarafından üretilerek serildi. Kariye Camisi için hazırladığımız halıların üretimi tamamlandı, önümüzdeki günlerde serimini yaparak hazır hale getireceğiz." dedi.

Kariye Camisi'nde döşeme işleminin 29 Ekim Perşembe günü bitirilmesinin öngörüldüğünü aktaran Özkul, "Kariye Camisi için 120 metrekarelik halı döşenecek. Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki halıların desen ve rengi tercih edildi. Halımızın 1 metrekaresi 5 kilogram ağırlığında. Anadolu koyunlarından kırkılan yünlerden imal edildi. Halının içerisinde hiçbir şekilde petrol türevi ürün kullanılmamıştır. Alev almayan bir halı modelidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 497 bini geçti
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
'Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz'

Benzer haberler

İbadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi'nin halılarına son dokunuşlar

İbadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi'nin halılarına son dokunuşlar

Demirci'nin otantik evleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

Meşhur Yağcıbedir halısının doğal renkleri için 'boya bahçesi' kurulacak