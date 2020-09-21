Tac Mahal altı ayın ardından ziyarete açıldı

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Kültür Sanat

Hindistan'da Tac Mahal, altı ay aradan sonra ziyarete açıldı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi Tac Mahal, altı ay sonra kapılarını açtı.

Emre Aytekin   | 21.09.2020
Hindistan'da Tac Mahal, altı ay aradan sonra ziyarete açıldı

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, 17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen Tac Mahal, sosyal mesafe tedbirleri altında sınırlı sayıda ziyaretçiye açıldı.

Hindistan'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde en fazla 5 bin ziyaretçi kabul edilecek.

Ziyaretçilerin, külliye içinde sıhhi maskeyle dolaşmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacak.

"Dünyanın 7 Harikası"ndan biri kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası eserleri içindeki Tac Mahal, Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirlerinin uygulandığı mart ayında geçici olarak kapatılmıştı.

6 ay süren ziyaret yasağı, tarihi yapının en uzun süre kapalı kaldığı dönem oldu. Tac Mahal, 1971'deki Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş ve 1978'de Agra kentinde sel felaketi sırasında kısa sürelerle kapalı kalmıştı.

Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 1632-1654 yıllarında, doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırdığı anıt mezar, Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

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