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Kültür

Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılar 'Roma Kalesi' olduğu düşünülen alanda yoğunlaştırılacak

"Karadeniz'in Zeugması" olarak ünlenen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl Roma Kalesi olduğu düşünülen alanda yoğunlaştırılacak.

Orhan Kuzu   | 26.05.2022
Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılar 'Roma Kalesi' olduğu düşünülen alanda yoğunlaştırılacak

Karabük

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret eden Vali Fuat Gürel, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün en önemli kültür değerlerinden bir tanesi olan antik kenti ören yeri haline getirmek ve turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Kilise yapısının üstünün kapalı olduğunu aktaran Gürel, "Roma Konutu'nun üstünün kapatılması için ihalesi yapıldı. Hamamın üstünün kapatılması için de bu yıl ihalesini yapacağız. Karşılama merkezi yapılması gerekiyor, onun da projesi devam ediyor. O da bitti mi burası inşallah turizme kazandırılacak. Gelen misafirlerimizi burada da ağırlamış, yöremizi tanıtmış olacağız." dedi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş da antik kentte bu yıl Roma Kalesi olduğunu düşündükleri alanda çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Oraya yoğunlaşacağız. Antik kentimizde ziyaretçi hareketliliği başladı. Hadrianopolis Antik Kenti'nin geleceği çok parlak." diye konuştu.

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