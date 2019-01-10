Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Şanlıurfa'da, bu yılın turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla şehre gelmesi beklenen yerli ve yabancı turistlere ikram için yöresel lezzet şöleni hazırlığı başladı.

Fotoğraf: AA/Rauf Maltaş

ŞANLIURFA

Gastronomi Turizmi Derneği Şanlıurfa Şubesi organizasyonuyla kentteki kamu ve özel kuruluşların temsilcileri, otel ve seyahat acentesi sahipleri "Göbeklitepe Turizmini Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bir araya geldi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi bu yıl çok daha iyi değerlendireceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki lezzetleriyle "Dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla hareket ettiğini vurgulayan Peltek, "Burada tüm kurum ve kuruluşlarla beraber Göbeklitepe için bir araya geldik. Göbeklitepe'nin bugünü yarını ve geleceği için geniş kapsamlı plan ve programlar yapıyoruz. Gastronomi turizmi için özel bir gayret içerisine girdik. Geçmişten gelen gastronomi kültürümüzü geleceğe taşımak istiyoruz. ŞUTSO olarak kentimizin geleceği için elimizden geleni yapacağız. Geçmişi 12 bin 500 yıla dayanan mutfağımızı bu yıl Göbeklitepe ile daha çok ön plana çıkaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Göbeklitepe diğer değerlerle birleştirilmeli"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir de Şanlıurfa'nın turizm çeşitliği açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Şehrin tanıtımının ulusal ve uluslararası mecrada iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Bilir, "Gastronomi turizmini diğer turizm çeşitlerinden ayırmak mümkün değildir. Şanlıurfa'nın son yıllarda ciddi manada öne çıkan önemli bir destinasyonu var. Bu insanlık ve dünya tarihi açısından önemli olan Göbeklitepe gerçeği var. Göbeklitepe'nin diğer turizm değerleriyle birleştirilmesi gerekiyor. Burada turizm paydaşlarının almış oldukları kararlar ve yapmış oldukları istişareler Şanlıurfa'yı turizm açısından daha iyi yerlere getirecektir." şeklinde konuştu.

"Herkes şehrin lezzetini tadacak"

Gastronomi Turizmi Derneği Şube Başkanı Abdurrahman Acar ise kentte gastronomi turlarına olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Yerli ve yabancı turistin bu yıl kente akın akın gelmesine garanti gözüyle baktıklarını belirten Uyguner, "Şanlıurfa'yı Göbeklitepe'nin yanı sıra gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak dünyaya tanıtmak istiyoruz. Önce yerli turiste ardından da yabancı turiste şehrimizin lezzetlerini en iyi şekilde tattıracağız. Bu yıl Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turist, köklü mutfak kültürümüzün tadına bakmadan ayrılmayacaktır." dedi.

Muhabir: Rauf Maltaş