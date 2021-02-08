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Kültür Sanat

Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok meraklı vatandaşların akınına sahne oluyor

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan toprağa saplı metal blokla ilgili araştırmalar devam ederken vatandaşların da meraklı bekleyişi sürüyor.

Mehmet Fatih Aslan   | 08.02.2021
Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok meraklı vatandaşların akınına sahne oluyor Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan/AA

Şanlıurfa

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok (monolit) halen yerinde duruyor.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde olan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim tarafından hangi amaçla dikildiği ise henüz belirlenemedi.

Blokla ilgili araştırmalar sürerken yöre halkının da merakı gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlar arasında çeşitli tahminlere konu olan blokun dikiliş amacı araştırılıyor.

Bu arada, bazı vatandaşların da metal blok önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlendi.


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