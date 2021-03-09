Genç flütçü, hocasının kendisi için bestelediği eserle İngiltere'de ödül aldı
Flüt sanatçısı Ece Selin Yüksel'e, İngiliz Flüt Topluluğunun ödülünü, 9 yaşından beri öğrencisi olduğu Doç. Dr. Hakan Halit Turgay'ın bestelediği "Ege Fısıltıları" adlı eser getirdi.
Ankara
Flüt sanatçısı Ece Selin Yüksel, İngiliz Flüt Topluluğunun (BFS) uluslararası flüt yarışmasında, hocası Doç. Dr. Hakan Halit Turgay'ın kendisi için bestelediği eserle "En İyi Siyahi, Asyalı ve Azınlık Etnik Besteci Performansı Özel Ödülü'nü" aldı.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini sürdüren, aynı zamanda Fransa'da École Normale de Musique de Paris'te solistlik eğitimi alan 23 yaşındaki Yüksel, AA muhabirine, yarışma ve kazandığı ödül hakkında açıklamalarda bulundu.
Yüksel, Doç. Dr. Turgay'dan 9 yaşından beri flüt dersi aldığını, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandığında tanıştığı Turgay ile yollarının bir daha ayrılmadığını söyledi. Turgay'ın besteleriyle yol almanın kendisi için önemli olduğunu dile getiren Yüksel, "Vefa borcum da var. Hocamızın başka eserlerini de dünyaya tanıtmak istiyorum." dedi.
İngiliz Flüt Topluluğu'nun etkinliklerini sürekli takip ettiğini, yarışmayı sosyal medyada gördüğünü ve "En İyi Siyahi, Asyalı ve Azınlık Etnik Besteci Performansı Özel Ödülü" kategorisinde yarışmaya katılmaya karar verdiğini belirten Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz zengin beste repertuvarı olan bir milletiz ama flüt repertuvarımız yok. Bu yüzden yarışma kapsamında 'azınlık besteci' kategorisine başvurdum. Halit Hocamızın, Türk flüt repertuvarına katkı sunmak için yaptığı bir sistem var. Yıllar önce Paris Konservatuvarı'nda başlayan bir sistem. Her mezun olacak öğrenci için Fransız besteciler eser besteliyor ve öğrenciler mezun olmak için bu eseri seslendiriyor. Aynı yöntemi hocamız da devam ettiriyor. Benim için de Ege Fısıltıları eserini besteledi. Yarışma için eseri piyanist arkadaşımla kaydettim ve yarışmaya gönderdim. Ödül alacağımı düşünmüyordum. Yarışma Kovid-19 salgını sebebiyle video kayıtlar üzerinden online olarak yapıldı ve bütün gün sürdü. İsmimi önce görmedim ve üzüldüm. Sonra bir daha baktığımda sosyal medyada ismimi gördüm ve tebliğ ettiler bana ödül kazandığımı. Çok mutluyum. İngiliz Flüt Topluluğu biz flütçüler için önemli, çünkü köklü bir topluluk ve yarışmanın jürisinde önemli isimler de yer alıyordu. Ülkemizi başarılı bir flüt sanatçısı olarak tanıtmak için çalışacağım."
Yüksel, flüt çalmak ve bu yönde ilerlemek isteyen gençlere, her türden müzik dinlemelerini, iyi bir öğretmen edinmelerini ve onun yolundan gitmelerini, yurt dışındaki etkinlikleri takip etmelerini önerdi.
Yarışmada icra ettiği Türk müziği tınılarına sahip eserin, piyano ve flüt için bestelendiğini anlatan Yüksel, Fransa'daki hocasının da eseri ilgiyle dinlediğini ve başarısını takdir ettiğini söyledi.
"Öğrencilerimin uluslararası platformlarda kazandığı 38 ödül var"
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çalgı Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Halit Turgay ise 30 yıldır akademisyen bir flüt sanatçısı ve besteci olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Turgay, "Sanat, usta-çırak ilişkisine dayalı olduğundan, bazı öğrencilerim de ben Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine geçince, benimle birlikte üniversitemize başladılar. Ece Selin Yüksel de 9 yaşında benimle flüt eğitimine başladı ve 13 yıllık eğitimden sonra halen yüksek lisans öğrencim olarak çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.
Kendisinin de 10 yaşında müzik eğitimine başladığını, İstanbul Belediye Konservatuvarına gittiğini ve ardından İngiltere'de katıldığı bir yarışmada birinci olduktan sonra İngiliz Hükümetinin bursu ile Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim aldığını anlatan Turgay, şunları söyledi:
"Ece Selin 4'üncü kuşak öğrencim. Öğrencilerimin ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı 38 ödül var. Bu ödülle de sevincimiz arttı. Ağır bir meslek flüt sanatçılığı. Günde 8 saat mutlaka çalışma disiplini edinmek gerekiyor. Müzik öğrenmemiş, kas iskelet yapısı gelişmemiş öğrencileri küçük yaşta alıp, flütle gelişim süreçlerini takip ediyorum ve enstrüman bedenlerinin bir parçası olana kadar eğitime devam ediyoruz. Öğrenciler bir süre sonra 24 saat müzikle yaşar hale geliyor."
"Gecenin bir yarısı 'Hocam birinci oldum' mesajı attı"
Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada yarışmaların çevrimiçi yapıldığını belirten Turgay, Ece Selin Yüksel'in de kendisinin hediye ettiği besteyle BFS'nin yarışmasına katılmak istediğini söylediğini anlattı. Turgay, şöyle konuştu:
"Besteciliğe başladığım 2014 senesinden beri, her öğrencim için bir eser yazıyorum. Bunu zorunlu parça olarak konservatuvar bitirme resitalinde çalmalarını istiyoruz. Böylece bir gelenek edindik. Son mezun olan öğrencim 2019'da lisans diplomasını alan Ece Selin Yüksel'di. Ona da 'Ege Fısıltıları' bestesini yazmıştım. Bu yarışmaya bu besteyle katılmasına çok şaşırdım ve mutlu oldum. Gecenin bir yarısı 'hocam birinci oldum' mesajı attı. Böyle bir habere çok heyecanlandım. Kendi adıma küçük bir mutluluk ama ülkem adına büyük bir adım. Ülkemizde Batı müziğinin tanınması, halkla buluşması, anlaşılması, yaşanması, yaşam biçimi müzik olmuş bir öğrenci için nasıl bir anlam ifade ediyor, bunların bilinmesi adına iyi oldu bu yarışma ve ödül."
Hakan Halit Turgay, 3 albümü bulunduğunu ve 19 flüt eserine imza attığını belirterek, "Müziğimde hem Anadolu topraklarındaki zenginliği makamsal olarak kullanıyorum hem de kendi tekniğimi eserlere yansıtıyorum. Ege Fısıltıları eseri de Türk ezgileri taşıyor. Ece Selin de bunu çok güzel yansıttı." dedi.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olma özelliğini taşıdığını ifade eden Turgay, üniversitenin müzik öğrencilerine önemli imkanlar sunduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.