Dolar
10.23
Euro
11.63
Altın
1,870.79
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda konser verecek.

Fatih Türkyılmaz   | 16.11.2021
Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Ünlü flüt sanatçısı Kutluer tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, "Doğu Batı ile Buluşuyor" temasıyla devam ediyor.

Vivaldi'nin eserlerini seslendireceği konserde Kutluer'e, Ukraynalı Şef Yurly Yanko yönetimindeki CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

Festival, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki konserlerle devam ediyor

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 23 Kasım’da "Shakespeare ve Müzik" temalı konseriyle Ankara'da devam edecek.

Kutluer, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Mavi Salon'da European Baroque Ensemle eşliğinde İngiliz klasiklerini seslendirecek.

Usta sanatçı festival kapsamında, 26 Kasım'da European Baroque Players eşliğinde Antalya’da, 27 Kasım'da ise Ankara'da pop dünyasının klasikleri "Beatles" ve "Elvis Presley"in unutulmaz parçalarının barok tarzda klasik müziğe uyarlanmış halini müzikseverlere sunacak.

Festival, Kutluer'in 1 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde "Anadolu Uygarlıklarından İzler projesi" kapsamında European Baroque Ensemble eşliğinde sahne alacağı konserle sone erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı
Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek
Kovid-19'a yakalanan hamilelerde erken doğum riski artıyor
Ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti

Benzer haberler

Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak

Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 21 Kasım'da CRR'de müzikseverlerle buluşacak