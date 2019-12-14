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Kültür Sanat, Yılın Fotoğrafları 2019

Filistin Kadın İşleri Bakanı'nın tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri' oldu

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Said İbicioğlu   | 14.12.2019
Filistin Kadın İşleri Bakanı'nın tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri' oldu

Ramallah

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hamad, haber kategorisinde Filistinli fotoğrafçı Hassan el-Ceddi'nin 6 Eylül'de Gazze Şeridin'deki el-Burey Mülteci Kampı yakınlarında Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında çektiği fotoğrafı seçti.


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Bu fotoğrafı işgale karşı direniş ve Filistin topraklarını savunmayı yansıttığı için seçtiğini ifade eden Hamad, yaşam kategorisinde Halif Fidan'ın Şanlıurfa'da çektiği fotoğrafa, spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in Muğla'da çektiği rafting fotoğrafına oy verdi.


Harran'da yaşam

Hamad oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Fotoğraf bizim işgal yüzünden çektiğimiz acıları yansıtıyor. Bu çok önemli bir görev. Bu da bizi bu dünyada bir ülke olarak küresel sistemin bir parçası kılıyor." dedi.


Raftingin zorlu parkuru

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