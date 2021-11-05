kenti Rabat '2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

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Kültür

Fas'ın başkenti Rabat '2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Fas'ın başkenti Rabat'ı "2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan etti.

Khalid Mejdoup, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 05.11.2021
Fas'ın başkenti Rabat '2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti' seçildi Fotoğraf: Jalal Morchidi/AA

Rabat

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu'nun (ISESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ile Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya geldi.

Binsaid görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rabat'ın 2022'de İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildiğini belirterek, görüşmenin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

ISESCO Genel Müdürü Malik de "2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında ISESCO ile Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı arasında birtakım ortak faaliyetlerin başlatılacağını söyledi.

Malik, "Taraflar arasında ortak iş birliğinin birçok yönünü görüştük. Sayın Fas Kralı'nın Rabat'ın, 2022'de İslam dünyasının kültür başkenti ilan edilmesini onaylaması bizi sevindirdi ve onurlandırdı." dedi.

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