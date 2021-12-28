Dolar
11.85
Euro
13.42
Altın
1,814.73
ETH/USDT
3,935.00
BTC/USDT
49,463.00
BIST 100
1,909.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın 2021 Faaliyet Raporu'na ve 2022 hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor İçişleri Bakanı Soylu, ''Türkiye Muhtarlarla El Ele Projesi"nin tanıtım programında konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreninde konuşuyor
logo
Kültür

Edirne savunmasının merkezi Hıdırlık Tabya müze olarak kapılarını açıyor

Osmanlı-Rus Savaşları ile Balkan Savaşlarında Edirne'nin savunması sırasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, Balkan Tarih Müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını perşembe günü açıyor.

Salih Baran   | 28.12.2021
Edirne savunmasının merkezi Hıdırlık Tabya müze olarak kapılarını açıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Restorasyonu yapılarak harabe halden kurtarılıp ayağa kaldırılan dönemin Edirne'deki en büyük savunma tabyalarından Hıdırlık Tabyası'nda bonetler, beton sıvalar raspa edildi. Odaların üstündeki topraklar kaldırılarak sağlamlaştırıldı, yalıtım yapıldı.

Dehliz ve cephanelik olan bölümde sarnıç ve dehlizin devamı ortaya çıkarılarak, topçu yerleri düzenlendi.

Ardından 55 dönümlük alana sahip tabyada müze olarak düzenlenme çalışmalarına başlandı.

Kent merkezine 2,5 kilometre mesafede Yıldırım Mahallesi'ndeki savunma hattının müzeye dönüştürülmesine yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Müzede Edirne müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı tabyada, Şükrü Paşa'nın yanı sıra, savaşta Kızılay'ın müdahale anı silikon heykellerle canlandırılıyor. Tabyada ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in de aynı şekilde heykeli bulunuyor.

"Edirne'den geçen sultanlar", "Balkanlarda Osmanlı mimarisi", "Osmanlı idaresinde Balkanlar", "Edirne'nin fethi", "Edirne'den geçen komutanlar", "Balkan Savaşları günlükleri", "Cephede giyinme ve beslenme", "Savaşta salgın hastalıklar, göç edenler" karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılıyor.

O döneme ait eşyaların sergilendiği müzede dehliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılıyor. Müze, sunduğu ses altyapısıyla ziyaretçilerini o döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma, taarruz sesleri işitiliyor.

Tabyanın seyir terasıyla da ziyaretçilere kentin panoramik görüntüsü sunuluyor.

Balkan Tarihi Müzesi olarak Türklerin bölgedeki 600 yılını anlatacak Hıdırlık Tabya 30 Aralık Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı törenle açılacak.

Hıdırlık Tabyası

Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre, Edirne'deki tabyaların inşasına 1829 yılında başlandı. Bu tabyaların en önemlisi ise Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası olarak biliniyor. I. Balkan Savaşı'nda kullanılan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı.

Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları (top mevzisi), hendek ve avludan oluşan Edirne'deki en büyük tabya, zaman içinde bakımsızlıktan harabe haline gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Edirne savunmasının merkezi Hıdırlık Tabya müze olarak kapılarını açıyor

Edirne savunmasının merkezi Hıdırlık Tabya müze olarak kapılarını açıyor

İsrail'den savunma için 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe

Giresunsporlu Perez üst sıraları hedef gösterdi